Последняя афиша 2020-го года!

Последние предпраздничные выходные 2020-го года!

Дарите друг другу праздник! Новогоднее настроение! И впечатления! Афиша вашему вниманию!

Озёрск.

Все выходные:

ткРодной

Новогодняя ярмарка и развлекательные мероприятия!

глк "Егоза"

На этой неделе будем рады видеть Вас на "Егозе" :

в пятницу - с 12:00 до 17:00. Трасса "Спортивная" с 8-ой опоры и учебная трасса.

с 18:00 до 21:00. Вечернее катание на учебной трассе.

в субботу и воскресенье - с 10:00 до 17:00. Трасса "Спортивная" с 8-ой опоры и учебная трасса. А также ТЮБИНГ

Прокат, служба инструкторов работает по графику ГЛК, кафе.

Каток на стадионе "Труд":

Понедельник, вторник – выходной

Среда, четверг, пятница - 12.30 - 21.00ч.

Суббота, воскресенье - 11.00 - 21.00ч.

Прокат коньков – 100 руб. Заточка коньков 150 руб.(пара)

При входе в здание не забываем надевать Маску!

25 декабря, пятница

18-00, Театр кукол "Золотой петушок"

"СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ" 5-9 лет (большой зал)

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Ёлкина мать, опять Новый год!"

Антивирусный концерт 12+

26 декабря, суббота

11-00, Театр кукол "Золотой петушок"

"СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ" 5-9 лет (большой зал)

14-00, Городской музей

В Озерском городском музее стартует персональная фотовыставка Валерия Ушакова - "Я дарю вам красоту", где представлены теплые и душевные снимки уральской природы и городские пейзажи Озерска.

Вход свободный, но действует ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ масочный режим!

Время работы выставки: все дни, кроме воскресенья, с 10 до 19:00 (пн-чт), 10-18:00 (пт), 10-16:00 (сб).

16-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Солнышко и снежные человечки

Сказка (0+)

18-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"12 месяцев"

Музыкальная сказка (6+)

27 декабря, воскресенье

11-00, Театр кукол "Золотой петушок"

"ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА" 6-9 лет (большой зал)

11-00, Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Морозко"

Старая добрая сказка (6+)

16-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Солнышко и снежные человечки"

Сказка (0+)

Челябинск

Все выходные:

ла "Трактор", Чемпионат России по фигурному катанию

26 декабря (суббота)

14:30. Пары, произвольная программа

17:00. Женщины, произвольная программа.

27 декабря (воскресенье)

12:00. Показательные выступления

«Приходите кататься!»: в парке Гагарина открылась огромная ледяная горка.

«В скором времени также откроется горка для самых маленьких на площадке «Гулливер». Там же уже стоят несколько ледяных фигур, в том числе воронка», - анонсировали открытие еще одной горки в пресс-службе центрального парка культуры и отдыха им. Гагарина.

Екатеринбург

Все выходные:

В Парке Маяковского готовятся к большому мероприятию и запуску всех зимних активностей. Уже открыт новый атмосферный каток «Северное сияние» — в этом году он занял территорию фан-зоны. Главная аллея теперь не залита льдом — по ней можно гулять и делать атмосферные фото со световыми фигурами, которыми украшен Парк. Ежедневно на площади вокруг главной елки работает ярмарка и елочный базар. Горячий глинтвейн и какао, суп в хлебном стакане, хот-доги, пицца, трдельник, травяной чай из самовара на дровах — всё есть на ярмарке. На елочном базаре слева от нее можно купить живую ель или сосну.

26 декабря открывается новая площадка «Сказки Дедушки Мороза», она будет работать до конца новогодних праздников (28 декабря — выходной день) с 11:00 до 20:00, сеанс — раз в 45 минут. К выходным в парке готовят Парк горок, в том числе Супергорку. Тюбинг для нее можно будет взять напрокат. Будет работать прокат финских саней — классического развлечения, которое существует в Парке уже не один десяток лет. Также в Парке работают аттракционы и прокат лыж. В эти выходные ждем открытия нового грузинского кафе слева от центральной арки.

С 26 декабря, Океанариум

Вас ждут удивительные встречи и погружения в волшебный калейдоскоп событий вместе со строптивой Снегурочкой:

- Зажигательные танцы аборигенов местного племени,

- Заводные песни и ритмы барабанов Гавайского Деда Мороза,

- Романтичная история любви балерины и оловянного солдатика,

- Черноморские афалины, белые полярные киты и морские котики неизменно подарят океан любви и море радости в канун 2021 года.

(дети до 4 лет бесплатно).

Материал подготовила Александра Лебедева