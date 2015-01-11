2020-12-29YEKT09:00:00 | Губерния В Челябинской области продолжается набор переписчиков Источник: Челябинскстат









Челябинскстат продолжает набор переписных кадров для проведения Всероссийской переписи населения в Челябинской области. Для организации переписи на территории Челябинской области предстоит набрать 9534 переписных работника (с учетом 15% резерва), из них 3288 человек – для работы в Челябинске.В настоящее время областной реестр переписного персонала сформирован на 59%. При этом недостаток кадров в основном наблюдается в городских территориях. Наибольшая потребность отмечается в Челябинске, где проживает треть населения области, сообщает Челябинскстат.Переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 18 лет, успешно прошедший специальное обучение (с 1 по 3 апреля 2021 года), имеющий навыки работы на планшетном компьютере и опыт работы с населением.Период работы контролёра полевого уровня – с 15 марта по 11 мая 2021 года (58 календарных дней, включая обучение). Денежное вознаграждение – 20 000 рублей в месяц (17 400 рублей «на руки»). Полная занятость, работа по совместительству невозможна.Переписчики счетных и стационарных участков работают с 1 по 30 апреля 2021 года (30 календарных дней, включая обучение), денежное вознаграждение составляет 18 000 рублей в месяц (15 660 рублей «на руки»). Возможно совмещение.Подробная информация об условиях набора, оплате труда переписных кадров и контактные телефоны для обращения по вопросам трудоустройства размещены на официальном сайте Челябинскстата (Справочно Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями Челябинска электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Источник: ЧелябинскстатЧелябинскстат продолжает набор переписных кадров для проведения Всероссийской переписи населения в Челябинской области. Для организации переписи на территории Челябинской области предстоит набрать 9534 переписных работника (с учетом 15% резерва), из них 3288 человек – для работы в Челябинске.В настоящее время областной реестр переписного персонала сформирован на 59%. При этом недостаток кадров в основном наблюдается в городских территориях. Наибольшая потребность отмечается в Челябинске, где проживает треть населения области, сообщает Челябинскстат.Переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 18 лет, успешно прошедший специальное обучение (с 1 по 3 апреля 2021 года), имеющий навыки работы на планшетном компьютере и опыт работы с населением.Период работы контролёра полевого уровня – с 15 марта по 11 мая 2021 года (58 календарных дней, включая обучение). Денежное вознаграждение – 20 000 рублей в месяц (17 400 рублей «на руки»). Полная занятость, работа по совместительству невозможна.Переписчики счетных и стационарных участков работают с 1 по 30 апреля 2021 года (30 календарных дней, включая обучение), денежное вознаграждение составляет 18 000 рублей в месяц (15 660 рублей «на руки»). Возможно совмещение.Подробная информация об условиях набора, оплате труда переписных кадров и контактные телефоны для обращения по вопросам трудоустройства размещены на официальном сайте Челябинскстата ( https://chelstat.gks.ru ).Путь поиска информации: Главная страница / Статистика / Переписи и обследования / Переписи / Всероссийская перепись населения 2020 года /- Вопросы трудоустройства на ВПН-2020 / файл «Категории привлекаемых лиц и их функции.doc»;- Контакты уполномоченных по вопросам ВПН-2020 / файл «Контакты уполномоченных по вопросам переписи населения 2020 года.doc».Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями Челябинска электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». AzAzA 2020-12-29YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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