Все действующие сейчас в Челябинской области меры господдержки промышленности будут сохранены в 2021 году

Меры поддержки промышленных предприятий, оперативно разработанные и внедрённые в этом году Минпромом и Фондом развития промышленности Челябинской области, особо отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Координационный совет Минпромторга России, прошедший под его председательством в режиме видеоконференцсвязи, был посвящён «Функционированию отраслей промышленности в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в 2021 году».«К сожалению, эпидемиологическая обстановка остается сложной, но сейчас готовность страны и промышленности противостоять ковиду уже на совершенно другом уровне, чем было весной. И это заслуга наших предприятий. Мы быстро нарастили производство всех СИЗов, что позволило не только полностью удовлетворить внутренние потребности и начать формировать запасы, но и наладить поставки за границу. Сегодня на переднем крае – наполнение стационарного, амбулаторного и аптечного сегмента лекарствами антиковидной группы. Ещё одна важнейшая задача, которую поставил президент, - масштабная вакцинация. С учетом планируемого объёма производства вакцины, в январе и в последующие месяцы мы предложили бесплатно делать прививки сотрудникам промпредприятий с непрерывным циклом по всей стране», - отметил Денис Мантуров.Глава Минпромторга РФ подчеркнул, что каждый руководитель, отвечающий за свой коллектив, должен отдавать себе отчет в том, что коронавирус – это новая реальность, и нужно научиться жить, минимизируя все возможные риски. А первоочередная задача органов исполнительной власти – не допустить пробуксовок в работе промышленных предприятий, своевременно оказывая им всю необходимую помощь. Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий рассказал о том, что делается для этого в нашем регионе, в докладе «Региональные меры поддержки промышленных предприятий Челябинской области в период пандемии».«Ситуация в промышленности Челябинской области в 2020 году в целом достаточно стабильна. Хотя на фоне пандемии в отдельных отраслях динамика объемов производства предсказуемо снизилась, можно уверенно говорить о том, что промышленность области выстояла. Этому, в первую очередь, способствовали как федеральные, так и региональные меры господдержки. Отдельно отмечу, что все региональные меры финансировались исключительно из областного бюджета», - сказал Павел Рыжий.По его словам, для развития промышленной инфраструктуры и внутриобластной кооперации в Челябинской области активно реализуется кластерная политика. По данным ГИСИП, в регионе существует 7 промышленных кластеров, 4 из которых внесены в реестр Минпромторга РФ, остальные готовят документы. Поскольку финансирование по федеральному Постановлению№41 было на какое-то время приостановлено, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, предложив возобновить действие этого механизма, принял решение в этом году выделить из областного бюджета 80 млн рублей на финансовую поддержку участников промкластеров. Она осуществляется в виде предоставления грантов регионального ФРП на приобретение оборудования в целях модернизации и технического перевооружения производственных мощностей. Эта мера позволяет сохранить инвестиционную активность промышленного сектора, трудовые коллективы предприятий и зарплату сотрудников не ниже нынешней.Кроме того, региональные Минпром и ФРП разработали собственную уникальную программу льготного финансирования «Кластеры». Участники промкластеров области могут получить по ней льготные займы от 5 до 30 млн рублей по ставке от 1% годовых на срок до пяти лет. Компания «ПТ-Сервис» и «Снежинский Завод Специальных Электрических Машин» уже воспользовались этой мерой господдержки и готовы к запуску производств. Программы поддержки кластеров будут продолжены в 2021 г.Ещё одна новая программа льготного заемного финансирования, запущенная в Челябинской области, - «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Производители оборудования и продукции для диагностики, выявления и лечения эпидемических заболеваний могут получить по ней заём от 5 до 50 млн рублей под 1% годовых на срок до двух лет. При этом весь проект финансирует региональный ФРП, софинансирования со стороны получателя не требуется. Займы по этой программе уже получили челябинская «Фабрика шнуров» и «Магнитогорская обувная фабрика».Кроме прямой финансовой поддержки, в Челябинской области действуют и непрямые формы поддержки в виде налоговых льгот. Чтобы привлечь негосударственные инвестиции в проекты по внедрению и разработке современных технологий и создать комфортные условия для развития промышленной инфраструктуры, Минпром области подготовил законопроекты по расширению категорий налогоплательщиков, имеющих право на налоговые преференции. Это снижение налоговых ставок на прибыль и имущество организаций для участников СПИК 2.0 и применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков. Сейчас эти предложения проходят экспертизу в региональном Минфине и Законодательном собрании области.В завершение доклада глава областного Минпрома уточнил, что в 2020 году на поддержку промышленного комплекса региона в рамках госпрограммы «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области» из регионального бюджета направлено около 284 млн рублей. В 2021 году все действующие сейчас меры господдержки будут сохранены, объем расходов на поддержку промышленности в рамках госпрограммы на будущий год уже утвержден. Помимо оказания региональных мер, областной Минпром продолжит активно содействовать промышленным предприятиям региона и в получении мер, реализуемых Минпромторгом России. «О мерах поддержки региональной промышленной политики» - презентация к докладу заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Беспрозванных«О регуляторных мерах поддержки предприятий в 2021 году» - презентация к докладу директора Департамента стратегического развития и корпоративной политики Алексея Учёнова«Об изменениях национального проекта «Международная кооперация и экспорт»» - презентация к докладу директора Департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Андрея Цемаховича«Фонд развития промышленности: инструменты поддержки и итоги работы» - презентация к докладу директора Фонда развития промышленности Романа Петруцы«Региональные меры поддержки промышленных предприятий Челябинской области в период пандемии» - презентация к докладу министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павла Рыжего