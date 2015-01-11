Ирина Буторина совместно с компанией «АДС» воплотили в жизнь мечту подростка из Копейска

Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской областиМинистр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина совместно с руководством ООО «АДС» побывали в гостях у мамы и ее сына Глеба, пережившего год назад тяжелую аварию, поздравили с Новым годом и подарили ноутбук.Копейский городской благотворительный фонд «Эстафета доброты» обратился через социальные сети к южноуральцам с просьбой помочь семье, поскольку мальчик нуждается в постоянной реабилитации. В подарок на Новый год Глеб хотел получить ноутбук, который необходим ему для учебы. В ответ на пост в соцсетях пришло много откликов от неравнодушных жителей области. Мечту о ноутбуке решила воплотить в жизнь компания ООО «АДС».«Хочу поблагодарить лично руководителей компании «АДС» Александра и Андрея Майоровых. Здорово, что есть такие отзывчивые и добрые люди, которые готовы помогать ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мне было приятно присоединиться к поздравлению и исполнить мечту Глеба. Мы не первый раз работаем с компанией «АДС». В апреле они нам очень помогли, в качестве волонтеров на личных автомобилях доставляли продукты питания нуждающимся», — поделилась эмоциями министр социальных отношений Челябинской области.Год назад Глеб попал в автомобильную аварию. Когда он пешком возвращался с репетиции из театральной студии, его сбила машина. В итоге кома, множественные переломы, две недели без сознания, инвалидность первой группы. Семья переехала в Копейск, чтобы находиться ближе к Челябинску, где мальчик проходит регулярную реабилитацию.«Благодарим за отзывчивость министра социальных отношений Челябинской области Ирину Буторину. Спасибо, что помогли оперативно решить вопрос с подарком Глебу», — написал в соцсетях руководитель фонда «Эстафета доброты»