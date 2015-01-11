График работы подразделений ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России с 31.12.2020 по 10.01.2021 года

31 декабря 2020 года все поликлинические подразделения ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России работают до 18 часов.

02.01.2020 года в городской поликлинике № 1 с 9:00 до 14:00 ведет прием дежурный врач

04.01 и 08.01.2021 года с 8:00 до 14:00 работают городская поликлиника № 1, городская поликлиника № 3, детская городская поликлиника, амбулаторные подразделения городской больницы № 2 в поселке Новогорный и участковой больницы поселка Метлино, женская консультация .

Прием вызовов на дом к заболевшим , в городской поликлинике № 1 и детской поликлинике 04.01. и 08.01.2021 года до 12:00

03.01 и 06.01.2021 года с 9:00 до 15:00 работает стоматологическая поликлиника.

09.01.2021 года городская поликлиника № 1, детская городская поликлиника, стоматологическая поликлиника работают по субботнему графику.

В круглосуточном режиме экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается отделением скорой медицинской помощи, в приемном отделении , кабинетах оказания неотложной медицинской помощи городской больницы № 2 п. Новогорный и участковой больницы поселка Метлино ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России.

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