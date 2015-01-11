О работе дошкольных образовательных организаций 31 декабря 2020 года

По собранным данным от детских садов по опросу родителей, которые 31 декабря 2020 года будут осуществлять свою трудовую деятельность, дежурные группы откроются для 65 дошкольников.

Они будут организованы на базе детских садов №10 (ул. Советская, 22), № 26 (ул. Герцена,4), №51 (ул. Октябрьская, 28) и в дошкольном отделении при школе №32 (ул. Свердлова, 43а). В настоящее время проводится работа с родителями детей из других детских садов, нуждающихся в дежурной группе, по организации временного перевода ребенка в детские сады, где будут работать дежурные группы и принимаются необходимые меры по созданию условий для детей в этот день, в том числе по организации питания, сна, режима.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45448/