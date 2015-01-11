2020-12-30YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Работникам сферы здравоохранения были вручены награды Законодательного Собрания В канун Нового года глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев поблагодарили и поздравили медицинских работников, которые в уходящем году стояли на передовой борьбы за здоровье и жизнь жителей округа.

– Главный результат вашей работы заключается в том, что Озерск и градообразующее предприятие живут и работают в этот непростой период, – обратился к медицинским работникам Михаил Похлебаев. – Мы вам очень благодарны за то, что вы боролись и продолжаете бороться за жизни озерчан, помогаете нам сохранить наше здоровье. Хочу пожелать вам, чтобы вы были здоровы, чтобы в вашей жизни и в ваших семьях всё было благополучно. Работа в условиях пандемии – это по сути наша общая работа на общий результат, спасибо вам. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю здоровья и счастья вам и вашим семьям.

Со словами благодарности к медицинским работникам также обратился и глава округа Евгений Щербаков:

– Мы будем стараться всегда помогать вам всем, что в наших силах. В этом году в округе было реализовано много проектов, и все они делались прежде всего людьми. Именно вы помогали нам держаться в это непростое время, пережить период пандемии с наименьшими потерями. Вы работали, понимая, что рискуете своей жизнью. Мы ценим ваш героический труд. Сегодня мы говорим вам огромное спасибо. Желаю вам семейного тепла, чтобы близкие вас всегда поддерживали.

В ходе торжественной церемонии за высокое профессиональное мастерство, добросовестный и безупречный труд премией Законодательного Собрания Челябинской области в сфере здравоохранения был награждён главный врач общебольничного медицинского персонала Городской больницы №2 Клинической больницы №71 Усман Курбанов.

Благодарственными письмами Законодательного Собрания Челябинской области за многолетний добросовестный труд и профессионализм были отмечены: медицинская сестра палатная первого инфекционного отделения Светлана Бойцова, младшая медицинская сестра по уходу за больными пульмонологического отделения Елена Жесткова, медицинская сестра палатная пульмонологического отделения Нурия Кутлиахметова, заведующий отделением врач дерматовенеролог кожного венерологического диспансерного отделения Иван Малинов. За значительный вклад в обеспечение деятельности по оказанию экстренной медицинской помощи благодарственные письма Законодательного Собрания Челябинской области были вручены медицинской сестре палатной первого инфекционного отделения Наталье Малышевой, медицинской сестре палатной второго инфекционного отделения Ольге Малышевой, заведующему отделением врачу скорой медицинской помощи Андрею Новику, врачу-терапевту первого терапевтического отделения Городской поликлиники №1 Анастасии Солониной, санитарке палатной первого инфекционного отделения

Елене Плаксиной, заведующей отделением врачу педиатру второго инфекционного отделения Елизавете Великановой, заведующей отделением врачу-инфекционисту отделения по борьбе с ВИЧ инфекцией Елене Самошкиной.

Вместе с дипломами и благодарственными письмами в подарок медицинские работники получили календари, посвящённые природе родного края и Озерску.





Информация предоставлена: обратился к медицинским работникамСо словами благодарности к медицинским работникам также обратился и глава округаВ ходе торжественной церемонии за высокое профессиональное мастерство, добросовестный и безупречный труд премией Законодательного Собрания Челябинской области в сфере здравоохранения был награждён главный врач общебольничного медицинского персонала Городской больницы №2 Клинической больницы №71Благодарственными письмами Законодательного Собрания Челябинской области за многолетний добросовестный труд и профессионализм были отмечены: медицинская сестра палатная первого инфекционного отделениямладшая медицинская сестра по уходу за больными пульмонологического отделениямедицинская сестра палатная пульмонологического отделениязаведующий отделением врач дерматовенеролог кожного венерологического диспансерного отделенияЗа значительный вклад в обеспечение деятельности по оказанию экстренной медицинской помощи благодарственные письма Законодательного Собрания Челябинской области были вручены медицинской сестре палатной первого инфекционного отделениямедицинской сестре палатной второго инфекционного отделения, заведующему отделением врачу скорой медицинской помощи, врачу-терапевту первого терапевтического отделения Городской поликлиники №1санитарке палатной первого инфекционного отделениязаведующей отделением врачу педиатру второго инфекционного отделениязаведующей отделением врачу-инфекционисту отделения по борьбе с ВИЧ инфекциейВместе с дипломами и благодарственными письмами в подарок медицинские работники получили календари, посвящённые природе родного края и Озерску.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-12-30YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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