Челябинские сенаторы Маргарита Павлова и Олег Цепкин исполнили новогодние желания юных южноуральцев

Представители в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова и Олег Цепкин в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» поздравили с наступающим Новым годом юную жительницу Златоуста Ксению Шарикову, Диму из Пласта и 7-летнего Матвея Жданова из Златоуста.Ксения воспитывается под опекой родной тети, посещает детский сад, жизнерадостный и доброжелательный ребенок, верит в чудеса и Дед Мороза.Маргарита Павлова также поздравила всю семью Шариковых: «Под Новый год у всех есть мечты, и у взрослых, и у детей. Сначала мы верим в Дед Мороза, взрослея - в чудо и судьбу. Желаю вам, чтобы Новый год принес стабильность, благополучие, здоровье каждому члену вашей семьи». Сенатор Олег Цепкин исполнил желание семилетнего Димы из Пласта.«Дима написал в письме Деду Морозу, что любит смотреть Бои роботов и попросил в подарок робота. Я исполнил его желание и подарил Программируемого робота, который выполняет множество функций. Пожелал Диме здоровья, крепкого иммунитета, радостных событий и исполнения желаний в Новом 2021 году. Так приятно исполнять желания детей и видеть искреннюю радость в их глазах» - сказал сенатор Олег Цепкин.Также Олег Цепкин исполнил желание 7-летнего Матвея Жданова из Златоуста. Матвей сказал, что хочет получить в подарок конструктор «Лего».«Поздравил мальчика с наступающим Новым Годом и пожелал здоровья и всего самого наилучшего в Новом 2021 году» - сказал сенатор Олег Цепкин. Благотворительному проекту «Ёлка желаний» в Челябинской области дал старт губернатор Алексей Текслер, акция поддержали руководители региональных ведомств и главы муниципальных образований. Она проводится в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной», инициированного Президентом России Владимиром Путиным и поддержанного Советом Федерации.