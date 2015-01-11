Школьники Южного Урала в новогодние каникулы смогут принять участие в онлайн-проектах

Для школьников Челябинской области стартовали образовательные онлайн-проекты. Это уже знакомые всем площадки на базе Областного центра дополнительного образования детей, Областной детско-юношеской спортивной школы и новый проект Правобережного центра дополнительного образования детей Магнитогорска. Кроме того, продолжает свою работу большой проект под руководством Министерства информационных технологий Челябинской области «Каникулы в сети».С 25 декабря начала работать тематическая зимняя смена «Твой Новый год» в рамках областного онлайн-лагеря «Больше, чем каникулы». Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.Программа смены включает в себя работу по двум тематическим блокам, в рамках которых приглашенные специалисты расскажут о том, как грамотно подвести итоги года и эффективно поставить цели на 2021 год.Одним из ключевых мероприятий является образовательный марафон, который будет включать в себя интерактивные задания по следующим темам: карта желаний, технология SMART, тайм-менеджмент, планирование ежедневника и многое другое. Также для участников пройдут образовательные мастер-классы, подкасты, информ-дайджесты, чек-листы и многое другое.За время летней и осенней смен этот лагерь уже полюбился ребятам. У него уже 6 тысяч постоянных подписчиков.Еще один интерактивно-развлекательный проект для детей и родителей организован магнитогорскими педагогами дополнительного образования. С 18 декабря Правобережный центр допобразования детей Магнитогорска запустил свой проект «В новый год – Онлайн».Ежедневно в программе виртуальных зимних развлечений:- Прокачка двигательной активности- Творческий скрафт- Заряд новогоднего позитива- Новые друзьяДля самых активных и внимательных подготовили подарки от Деда Мороза, которые можно будет получить в центре.На сегодняшний день электронная площадка проекта, расположенная в группе в ВКонтакте, насчитывает более 1,5 тыс. участников.Отличительная особенность лагеря в том, что его организаторы используют собственные ресурсы для создания всех активностей. Творческие коллективы сами проводят зарядку, мастер-классы, показывают новогодние спектакли. Не имея возможность проводить отчетные концерты, специалисты центра показывают, чему научились дети за первое учебное полугодие, а широкая публика может увидеть лучшие достижения его воспитанников.Для спортивных ребят организован особый лагерь - «Спортландия». Челябинская областная детско-юношеская спортивная школа также приглашает школьников принять участие в своем проекте. На этот раз конкурсы спортшколы будут проходить по трем направлениям:- Физкультура и спорт – дело семейное- Моя любимая спортивная школа (уроки физкультуры)- Берем пример с героев спортаЛучших участников определит жюри - специалисты челябинской детско-юношеской спортивной школы. Победители и призеры будут награждены грамотами и дипломами.Информация и фото от всех участников также будут публиковаться на сайте ГБУДО "ОДЮСШ" и в группе ВК - "Школьный спорт Челябинской области".
Свои рассказы, подкрепленные фотографиями, можно присылать на адреса электронной почты: menshenina.ln@mail.ru ; avm-sport@mal.ru
Свои работы также можно оставлять в записях группы ВКонтакте «Школьный спорт Челябинской области».Еще одна удобная онлайн-платформа поможет провести зимние каникулы интересно и, главное, безопасно. Здесь учтены все интересы любителей творчества, тех, кто предпочитает умственную зарядку или физические активности, а также любителей искусства, кинематографа и желающих научиться чему-то новому. Онлайн-платформа «#Детидома» с говорящим названием «Каникулы в сети» бесплатно готова предоставить все самое интересное, что подготовила команда разработчиков за последнее время. Сайт все время обновляется и добавляет новые онлайн-активности.