2020-12-31YEKT07:00:00 | Новости Городские новости С наступающим 2021 годом!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2021 годом!

Уходящий год был насыщен важными событиями и добрыми делами, в том числе запомнился выборами в органы местного самоуправления. Озерск вновь поддержал единую команду округа и «Маяка», команду созидания и развития.

Оглядываясь назад, мы можем смело говорить о позитивных изменениях в Озерском городском округе – они достигнуты, прежде всего, благодаря взаимодействию с руководством Челябинской области, градообразующим предприятием и социально ответственным бизнесом. В своих делах мы всегда опирались на мнение жителей, занимаясь реализацией масштабных проектов в сфере благоустройства и жилищного строительства, ремонтируя дороги и выставляя приоритеты в социальной политике.

Мы твердо уверены, что только сообща мы сможем продвинуться вперед, выдержать любые испытания, решить самые сложные задачи, создать в Озерском городском округе комфортную и благополучную среду для каждого жителя – от мала до велика, чтобы каждый из нас постоянно чувствовал перемены к лучшему.

В новогоднюю ночь мы с вами будем загадывать желания. И первое из них, безусловно, будет связано со здоровьем. 2020 год из-за атаки коронавируса оказался невероятно сложным, но вместе с тем и удивительным: многие люди пересмотрели свои взгляды на жизнь, научились радоваться привычным вещам и ценить то, что у них есть. Пандемия научила нас быть осторожными и вместе с тем максимально открытыми: поддерживать тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен. Ведь чужой беды не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость сопереживания.

Дорогие друзья! Давайте пожелаем здоровья, счастья и удачи тем, кто рядом. Скажем всем, кто дорог, самые тёплые слова, поблагодарим родителей, нежно и крепко обнимем детей, раскроем свои сердца навстречу друг другу.

Искренне желаем вам радости и благополучия, пусть сбудутся все ваши светлые надежды, связанные с семьей, с работой, с нашим общим домом – Озерским городским округом.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков









Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер





Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с Новым 2021 годом!

Новогодний праздник — один из самых любимых и ожидаемых в нашей стране. Он приносит с собой веру в добрые перемены, надежду на лучшее, дарит светлое и радостное настроение. Уходящий год был для всех нас очень непростым. Пандемия словно проверяла нас на прочность. Она отразилась практически на всех сферах жизни, изменила многие планы, заставила нас жить в непривычном режиме повышенной готовности. Но все вместе мы смогли достойно ответить на эти вызовы.

Уходящий год научил нас бережней относиться друг к другу, дорожить возможностью живого общения, ценить доверие и чувство взаимовыручки. Трудности закалили и объединили южноуральцев. Многие наши земляки проявили свои лучшие качества, самоотверженно помогали ближним, работали с полной самоотдачей. Самое главное, что Челябинская область и в условиях пандемии развивалась и двигалась вперед. Мы строили дороги, жилые дома, спортивные и социальные объекты. И промышленники, и аграрии, и малый бизнес искали и находили пути выхода из кризиса.

Уверен, что и в наступающем году мы продолжим движение вперед. Воплотим в жизнь все наши планы и проекты, проведем необходимые преобразования. Мы вместе сделаем все, чтобы жизнь на Южном Урале становилась лучше и комфортней. Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за трудолюбие и силу духа, за неравнодушие и целеустремленность. Верю, что эти черты уральского характера станут залогом наших успехов.

Пусть наступающий год принесет в каждый дом благополучие, согласие и уют.

Счастья и здоровья каждой семье, каждому из вас! С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер

Информация предоставлена: Уважаемые жители Озерского городского округа!От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2021 годом!Уходящий год был насыщен важными событиями и добрыми делами, в том числе запомнился выборами в органы местного самоуправления. Озерск вновь поддержал единую команду округа и «Маяка», команду созидания и развития.Оглядываясь назад, мы можем смело говорить о позитивных изменениях в Озерском городском округе – они достигнуты, прежде всего, благодаря взаимодействию с руководством Челябинской области, градообразующим предприятием и социально ответственным бизнесом. В своих делах мы всегда опирались на мнение жителей, занимаясь реализацией масштабных проектов в сфере благоустройства и жилищного строительства, ремонтируя дороги и выставляя приоритеты в социальной политике.Мы твердо уверены, что только сообща мы сможем продвинуться вперед, выдержать любые испытания, решить самые сложные задачи, создать в Озерском городском округе комфортную и благополучную среду для каждого жителя – от мала до велика, чтобы каждый из нас постоянно чувствовал перемены к лучшему.В новогоднюю ночь мы с вами будем загадывать желания. И первое из них, безусловно, будет связано со здоровьем. 2020 год из-за атаки коронавируса оказался невероятно сложным, но вместе с тем и удивительным: многие люди пересмотрели свои взгляды на жизнь, научились радоваться привычным вещам и ценить то, что у них есть. Пандемия научила нас быть осторожными и вместе с тем максимально открытыми: поддерживать тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен. Ведь чужой беды не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость сопереживания.Дорогие друзья! Давайте пожелаем здоровья, счастья и удачи тем, кто рядом. Скажем всем, кто дорог, самые тёплые слова, поблагодарим родителей, нежно и крепко обнимем детей, раскроем свои сердца навстречу друг другу.Искренне желаем вам радости и благополучия, пусть сбудутся все ваши светлые надежды, связанные с семьей, с работой, с нашим общим домом – Озерским городским округом.Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с Новым 2021 годом!Новогодний праздник — один из самых любимых и ожидаемых в нашей стране. Он приносит с собой веру в добрые перемены, надежду на лучшее, дарит светлое и радостное настроение. Уходящий год был для всех нас очень непростым. Пандемия словно проверяла нас на прочность. Она отразилась практически на всех сферах жизни, изменила многие планы, заставила нас жить в непривычном режиме повышенной готовности. Но все вместе мы смогли достойно ответить на эти вызовы.Уходящий год научил нас бережней относиться друг к другу, дорожить возможностью живого общения, ценить доверие и чувство взаимовыручки. Трудности закалили и объединили южноуральцев. Многие наши земляки проявили свои лучшие качества, самоотверженно помогали ближним, работали с полной самоотдачей. Самое главное, что Челябинская область и в условиях пандемии развивалась и двигалась вперед. Мы строили дороги, жилые дома, спортивные и социальные объекты. И промышленники, и аграрии, и малый бизнес искали и находили пути выхода из кризиса.Уверен, что и в наступающем году мы продолжим движение вперед. Воплотим в жизнь все наши планы и проекты, проведем необходимые преобразования. Мы вместе сделаем все, чтобы жизнь на Южном Урале становилась лучше и комфортней. Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за трудолюбие и силу духа, за неравнодушие и целеустремленность. Верю, что эти черты уральского характера станут залогом наших успехов.Пусть наступающий год принесет в каждый дом благополучие, согласие и уют.Счастья и здоровья каждой семье, каждому из вас! С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-12-31YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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