Птицы и белки теперь переживут любую стужу

30 декабря состоялась совместная акция пожарной охраны Озерского городского округа, Детского эколого-биологического центра и Парка культуры и отдыха.

Второй раздел конкурса под названием «Покормите птиц зимой» включал в себя сбор корма для пернатых. В результате конкурса было собрано более 1000 кг корма. По словам директора Детского эколого-биологического центра Натальи Косажевской, птицы могут пережить любую стужу, если не ограничены в пище.

Озерские пожарные решили присоединиться к этому благородному делу и установить кормушки на территории детского парка. Директор Луиза Белая и режиссер парка Лилия Баженова с готовностью откликнулись на предложение. По их словам, кормушки зимой – вещь необходимая не только для птиц, но и для белок.

Из всего многообразия кормушек были отобраны те, которые по выбранному материалу и исполнению, наиболее подошли для установки на улице. Участники акции закрепили их к деревьям на территории детского парка, а также парка культуры и отдыха. Сразу же, чтобы новые уличные "столовые" были поскорее обжиты, пожарные помещали в них корм, собранный жителями округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45473/