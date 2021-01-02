Изменения, которые ждут жителей Южного Урала в 2021 году

На федеральном уровне уже с 1 января россиян ждет ряд изменений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». Вырастут МРОТ и прожиточный минимум. В 2021 году «минималка» составит 42% медианной зарплаты или 12 тыс. 792 рубля, а прожиточный минимум на душу населения в целом по России – 44,2% медианного дохода или 11 тыс. 653 рубля.

Также с первого дня нового года на 6,3% будут проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров. Что касается маткапитала, то на первого ребенка он составит 483 тыс. 881,83 рубля, если рождается второй – еще 155 тыс. 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка, если за первого родители его еще не получали, составит 639 тыс. 431,83 рубля.

Зато придется раскошелиться тем, кто имеет сумму процентов по вкладам, превышающую проценты с 1 млн рублей по ключевой ставке ЦБ. Они заплатят НДФЛ в размере 13%.

Дополнительные расходы понесут те, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. НДФЛ на их доходы составит 15%. При этом, если человек разово получил более 5 млн, например, за продажу квартиры или машины, то повышенная ставка распространяться не будет. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Дополнительное финансирование получат и сами больницы, в частности, федеральные высокотехнологичные медцентры и клинические базы медуниверситетов. Их будут финансировать напрямую из федерального ФОМС, без посредников. Благодаря увеличению объемов финансирования и поступлению средств без проволочек, должно улучшиться качество оказания медпомощи.

Кроме того, с 1 января станет обязательным обеспечение больниц и поликлиник необходимыми лекарствами в объеме не меньшем, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В других сферах жизни новшества коснутся вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов. С 1 января они должны будут оснащены «умными» приборами учета электрической энергии, которые сами передают данные.

Органам, предоставляющим госуслуги, с нового года запрещается требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства.

Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве. Схожее правило предусмотрено в отношении документов об образовании и прохождении обучения, ученых степенях и званиях.

Сами ЗАГСы в случае утраты или порчи ряда документов о регистрации акта гражданского состояния, в том числе свидетельства о рождении, смогут выдавать их заново по месту жительства или пребывания заявителя, используя сведения из Единого государственного реестра ЗАГС.

Также с 1 января жители городов и районов от 16 лет смогут непосредственно участвовать в развитии своих муниципалитетов благодаря инициативным проектам. Они позволят определять приоритетные направления расходования средств и их контроля. Инициативные проекты будут реализовываться не только за счет поддержки из бюджетов, но и посредством внесения добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций.

Станет обязательной маркировка товаров легкой промышленности. Участники оборота товаров будут обязаны вносить в систему «Честный знак» сведения о маркировке этих товаров, а также о вводе в оборот, самом обороте и выводе из оборота. До 1 февраля разрешена маркировка остатков, нереализованных до 1 января. А с 20 января стартует подготовительный этап маркировки молочной продукции. Появляется возможность добровольно маркировать, вводить в оборот и фиксировать продажу через кассовые аппараты молочной продукции.

У всех гостиниц появится обязательная категория. За отсутствие свидетельства о присвоении категории отелю будет грозить административная ответственность. Без свидетельства предоставлять гостиничные услуги будет нельзя. Исключение – для гостиниц, в которых 15 и меньше номеров. Для них категорирование продлено до 1 января 2022 года.

Обновляется перечень лицензионных требований, предъявляемых к организатором азартных игр. Также устанавливаются новые правила подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе.

Что касается непосредственно Челябинской области, то с 1 января 2021-го минимальный размер зарплаты вырастет на 5,5% и составит 12 тыс. 792 рубля – так же, как в среднем по России.

Пенсия по старости вырастет на 6,3% – до 17 тыс. 443 рублей.

Работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформлять только электронные трудовые книжки, без бумажных дубликатов.

Полностью заработает система прямых выплат по больничным.

Перестанет действовать автомобильный знак «Инвалид». Автовладельцам с ограничениями по здоровью нужно будет оформить электронное разрешение на парковку.

Прекращается действие временного моратория на отключение коммунальных услуг и начисление штрафов за неуплату. Коммунальщики будут отключать должников от услуг и взыскивать с них пени через суд.

https://dostup1.ru/society/Izmeneniya-kotorye-zhdut-zhiteley-Yuzhnogo-Urala-v-2021-godu_133054.html