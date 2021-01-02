Заболеваемость COVID-19 на Южном Урале сохраняет позитивную тенденцию

В Челябинской области второй день подряд сохраняется небольшое снижение числа заразившихся коронавирусом – по сравнению с концом прошлого года, когда фиксировалось более 330 новых случаев в сутки, на утро 3 января в регионе их подтверждено 299.

В Челябинской области второй день подряд сохраняется небольшое снижение числа заразившихся коронавирусом – по сравнению с концом прошлого года, когда фиксировалось более 330 новых случаев в сутки, на утро 3 января в регионе их подтверждено 299.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев в области за все время пандемии достигло 37 024. Это чуть больше 1% от общего числа жителей.

В данный момент заражены коронавирусом 12 848 человек. За прошедшие сутки выписаны из больниц 235 пациентов. А общее число выздоровевших достигло 22 815 человек.

В регионе проведено 1 221 763 анализов на COVID-19 методами ИФА и ПЦР. За прошедшие сутки сделано 1 225 тестов.

Отметим, что в Челябинске и Магнитогорске с 3 по 10 января можно бесплатно сдать ПЦР-тест на COVID-19. Исследование в торгово-развлекательных центрах организовано с целью выявления бессимптомных носителей коронавируса.

Также почти вдвое снизилось число умерших – восемь человек за сутки.

https://dostup1.ru/medicine/Zabolevaemost-COVID-19-na-Yuzhnom-Urale-sohranyaet-pozitivnuyu-tendentsiyu_133091.html