Рождество в театре «Наш дом»

В исполнении актера театра, Заслуженного артиста РФ Николая Скрябина звучали стихи классиков русской поэзии А. Пушкина, Б. Пастернака, Д. Самойлова, Р. Рождествеского, И. Бродского.
Преподаватели и студенты ОГКИ подготовили программу из произведений П. Чайковского, И. С. Баха, А. Алябьева, Н. Паганини и других российских и зарубежных композиторов. Для некоторых молодых исполнителей выход на сцену театра стал дебютным.
Зрители в зале с благодарностью принимали все музыкальные номера: они были подарены от чистого сердца. Участники концерта: Ольга Праздникова, Елена Федорова, Ирина Борейко, Елена Ласькова, Андрей Конников, Николай Кудров, Ирина Сабаева, Сюзанна Алеян, Элита Громова, Иван Ожерельев, Вероника Чех, Никита Макаров , Ольга Усова, Наталья Федотова, Дарья Кириллова погрузили публику в чарующую рождественскую атмосферу.
Стоит отметить, традиция проведения музыкально-поэтических программ в светлый праздник Рождества уходит в начало 2000-х.
-Самое важное, - говорит идейный вдохновитель рождественских концертов Николай Скрябин, - что рождаются такие программы сами по себе, из внутренних побуждений души. Именно поэтому они стали традиционными и приносящими радость зрителям.
Фото Владимира Чиркова
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа