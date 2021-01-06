4 лайфхака как безболезненно вернуться к работе после праздников

Вернуться после длительного перерыва на работу не так просто: за время перерыва появляется подавленность, снижается энергетический тонус, портится настроение. Все потому, что вы привыкли к определенному ритму жизни, который теперь придется менять.

На адаптацию может уйти целая неделя, за это время вы вновь привыкните к рабочим нагрузкам. Но как облегчить процесс? Есть несколько проверенных лайфхаков.

Минимум нагрузки

Если вы можете сами планировать свою деятельность, постарайтесь не перегружаться в первый рабочий день, даже если накопилось множество дел. Включаться в процесс нужно постепенно, первые два дня лучше доделать какие-то поручения, оставшиеся с прошлого года.

Старайтесь максимально разгрузить первую неделю после праздников, сократите количество важных встреч. В перерывах можно обсудить с коллегами выходные, рассказать, что вы успели сделать, как встретили Новый год.

Режим дня

В праздники многие любят спать до обеда, устраивают ночные посиделки у телевизора или компьютера. Если в первые дни отдыха можно себе такое позволить, ближе к завершению новогодних каникул нужно возвращаться к рабочему режиму.

Чтобы хорошо себя чувствовать, нужно высыпаться, т.е. ложиться до полуночи. Взрослый человек должен спать 7-9 часов в день. Если вы и на каникулах встаете рано, ложитесь спать около 22 часов.

Однако и это не гарантирует того, что вы выспитесь, т.к. важно уснуть, а не ворочаться несколько часов в кровати. Старайтесь не пить кофе во второй половине дня, не есть на ночь тяжелую пищу, темный шоколад, цитрусовые.

Уснуть мешает и яркий свет. В комнате должно быть темно: шторы плотно закрыты, компьютеры, смартфоны выключены за 2 часа до того, как вы собираетесь лечь спать.

Перед сном проветривайте комнату. В прохладном помещении легче расслабиться.

Планируйте

Яркие праздники позади. Часто мы тратим на подготовку к новому году все свои силы, как эмоциональные, так и физические. Когда приходит понимание, что все закончилось, впереди серые будни, может испортиться настроение.

Самый простой способ избежать депрессии – начать подготовку к новому событию. Впереди, 14 и 23 февраля, 8 марта, уже можно обдумывать подарки и будущие поездки. Мечтайте, как вы проведете свой отпуск, майские праздники.

Полезные привычки и небольшие поощрения

В первые дни после новогодних каникул сложно вернуться к своим привычным обязанностям. Настроиться на рабочий лад помогут ежедневные ритуалы.

Заведите утреннюю привычку и соблюдайте ее каждый день. Это будет своеобразный сигнал для вашего тела и мозга – пришло время поработать. Привычка может быть любой, но вам она должна нравиться: утренняя чашка кофе, зарядка, прослушивание новостей и т.д.

Если работа после праздников превратилась для вас в стресс, придумайте небольшие поощрения. Например, вы написали сложный отчет, теперь можете пойти в магазин и купить себе то, о чем давно мечтали.

Скоро ваш мозг поймет, что любой результат гарантирует приятный бонус, и вам будет легче исполнять свои обязанности.

https://www.cheltv.ru/4-lajfhaka-kak-bezboleznenno-vernutsya/