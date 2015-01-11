На Южном Урале в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» внедряют информационную систему обеспечения градостроительной деятельности

В 2021 году в Челябинской области продолжится внедрение региональной государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). Это позволит южноуральцам получить в электронном виде услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, сообщает мининформ.Основная цель ГИСОГД – повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, уполномоченных в сфере градостроительной деятельности, за счет организации и предоставления доступа к единому комплексному цифровому информационному ресурсу на базе современных ИТ-технологий.Благодаря новой системе (в рамках которой в 2021 году планируется запустить общественный портал) органы МСУ, юридические лица и население смогут получить достоверную информацию для осуществления инвестиционной, хозяйственной и градостроительной деятельности, например, узнать сведения о земельных участках, застройке территорий и другие.Созданием и внедрением системы по поручению правительства Челябинской области совместно занимаются региональные министерство информационных технологий, связи и цифрового развития, министерство строительства и инфраструктуры в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».В пилотном режиме ГИСОГД уже запущена в Саткинском и Еманжелинском муниципальных районах, ведется наладка всего необходимого функционала. В 2021 году планируется распространить действие системы на другие муниципальные образования Челябинской области.ГИСОГД не только имеет комплекс защиты от несанкционированного доступа, но и возможность интеграции с системой предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и с системой межведомственного электронного взаимодействия.