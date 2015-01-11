Сегодня стартует онлайн-лагерь «Техническое блогерство»

С 11 по 15 января 2021 года Региональный центр технического творчества запускает онлайн-лагерь для детей и подростков Челябинской области, посвященный техническим аспектам ведения блога.
Южноуральские школьники узнают, как создавать качественный контент: ставить камеру, работать со светом, монтировать видео, обрабатывать фото и многое другое.
В рамках онлайн-смены педагоги детских технопарков Южного Урала и приглашенные блогеры обучат ребят базовым навыкам обработки фотографий и создания видеороликов. Расскажут, какие приложения лучше использовать для этих целей, как создать фотостудию у себя дома, как писать интересные посты. Особое внимание будет уделено позиционированию себя в соцсетях, педагоги технопарка IT-Куб подготовили для ребят программу «Я – блогер», посвященную раскрутке Instagram и ВК.
Ребята получат возможность пообщаться с успешными блогерами, а выполняя ежедневные задания, смогут «прокачать» свои страницы в соцсетях. Приглашенные блогеры научат детей писать тексты, интригующие читателей, оформлять посты, ленту и многое другое.
«Сегодня дети уже в начальной школе мечтают стать блогерами. Правда, иногда они не понимают, что для этого требуется много уметь и много работать. И за эту неделю мы постараемся научить наших ребят, во-первых, безопасному и адекватному поведению в соцсетях, а во-вторых, созданию качественного контента, – комментирует директор Регионального центра технического творчества Владислав Халамов. – Ведь вопреки распространенному мнению среди родителей, навыки ведения блога могут очень здорово помочь ребенку в жизни. Чтобы вести видеоблог, дети учатся презентовать себя и постигают азы актерского мастерства. Чтобы выкладывать красивые фото, им придется познакомиться с искусством фотографии. А чтобы их читали, им придется учиться писать грамотные и сильные тексты».
Самых активных участников ждут ценные призы, необходимые каждому успешному богеру: крутые наушники, набор объективов, кольцевая лампа и другое. Участие абсолютно бесплатное! Достаточно лишь заполнить онлайн-форму регистрации по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBuWLU9eBozsHLW0vp1ndngqwnbxWBYa7TqWCijzDF-X0BlQ/viewform