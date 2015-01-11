В Челябинской области за сутки выпало от 3 до 25 см снега

За минувшие сутки в Челябинской области выпало от 3 до 25 санти метров снега – метели отмечались по всей территории региона.
Наиболее сильные снегопады отмечались в центральных районах области – там высота снежного покрова достигла 25 сантиметров.
В большинстве районов осадки прекратились вечером в воскресенье, 10 января, сильный снегопад продолжался всю ночь в Аргаяшском, Карабашском, Нязепетровском, Сосновском, Кусинском районах, а также в Верхнем Уфалее, Миассе и Челябинске. На трассе М-5 вводилось ограничение движения для большегрузов.
За первую декаду года в различных районах Челябинской области выпало от 25 до 55 см снега, уточнили в Миндортрансе.
Добавим, на региональных дорогах ночью работали 218 единиц техники.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-za-sutki-vypalo-ot-3-do-25-sm-snega_133161.html