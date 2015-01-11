Южноуральцев приглашают провести Год науки вместе с главной библиотекой региона

Президент России Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий. В течение всего года Литературный календарь главной библиотеки Южного Урала будет рассказывать о важных научных открытиях и событиях, ученых и научно-популярных книгах.Литературный календарь Челябинской областной универсальной научной библиотеки был запущен шесть лет назад – в Год литературы в России. Его главная цель – привлечь внимание к чтению и книгам. Сотрудники библиотеки знакомят читателей с художественной литературой из фонда, помогают вспомнить книжную классику и не потеряться в круговороте новинок литературы, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.«Лейтмотив календаря этого года – “Научно – это нескучно!”. Весь 2021 год на портале ЧОУНБ мы будем рассказывать о научном мире, людях, событиях и, конечно же, книгах. К слову, все эти темы будут представлены в Литературном календаре впервые», – отмечает директор Публичной библиотеки Наталья Диская.Ежегодно ученые, научные журналисты, писатели по всему миру выпускают сотни научно-популярных книг. Некоторые из них становятся событием в мире науки и даже меняют общественное мнение. Они затягивают, заставляют о многом задуматься и приносят настоящее интеллектуальное наслаждение, заставляя понять: наука – это не что-то скучное и доступное лишь академикам. Математика, физика, астрономия, биология, психология, философия – сотрудники ЧОУНБ докажут, что это захватывающе и очень интересно.Поразмыслить о красоте и несовершенстве знания, о смелости научного поиска, о любви к истине и о могуществе ученых южноуральцы смогут с помощью художественной и научно-популярной литературы, представленной на страницах Литкалендаря Публички.Приятный бонус – все издания, представленные в календаре, можно взять на дом в отделе Абонемент или почитать онлайн, с любого устройства с выходом в Интернет (для этого необходимо пройти быструю регистрацию на сайте).Добавим, что на портале ЧОУНБ главные события, лица и книги января уже опубликованы.