12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации

Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы. От вашего труда напрямую зависит качество защиты социальных прав и экономических свобод граждан, законных интересов государства. Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сферах жизни, координируете работу правоохранительных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и профилактику преступности, повышаете уровень правовой культуры жителей Озерского городского округа.
Особые слова благодарности сегодня мы адресуем ветеранам прокуратуры, которые внесли достойный вклад в укрепление законности и правопорядка в округе, передали накопленный опыт молодому поколению.
В озерской прокуратуре служат высококвалифицированные юристы, достойно выполняющие свой профессиональный долг. Спасибо вам за помощь в решении задач по защите интересов жителей Озерского городского округа. Мы убеждены, что вы и впредь будет успешно справляться со стоящими перед вами задачами благодаря слаженной работе и высокой самоотдаче.
Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, бодрости духа и последовательности в ваших делах. Храните и преумножайте славные традиции ваших предшественников. Пусть вашу работу отличают организованность и желание стоять на страже интересов граждан.
Глава Озерского городского округа
Е.Ю. Щербаков.
Председатель Собрания депутатов округа
С.Н.Гергенрейдер.
Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
У вас особый взгляд на мир: внимательно и беспристрастно вы оцениваете явления и события с правовой точки зрения и всегда готовы встать на защиту закона, интересов граждан и государства. И чем сложнее становится жизнь, чем больше сфер и отраслей попадает в фокус внимания надзорных органов, тем выше поднимается профессиональная планка работников прокуратуры.
Благодарю вас за добросовестную работу, принципиальность и строгость, оперативность реакции, за стремление сделать нашу страну по-настоящему правовым государством. Я глубоко убежден, что уважение к людям, своей профессии и закону неразделимы. Именно на этом фундаменте почти триста лет крепко стоит российская прокуратура.
Желаю новых успехов в вашей ответственной и такой востребованной работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия каждому из вас.
Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа