2021-01-12YEKT06:00:00 | Новости Городские новости 12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации Уважаемые сотрудники, служащие и ветераны прокуратуры ЗАТО г. Озерск, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!

Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы. От вашего труда напрямую зависит качество защиты социальных прав и экономических свобод граждан, законных интересов государства. Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сферах жизни, координируете работу правоохранительных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и профилактику преступности, повышаете уровень правовой культуры жителей Озерского городского округа.

Особые слова благодарности сегодня мы адресуем ветеранам прокуратуры, которые внесли достойный вклад в укрепление законности и правопорядка в округе, передали накопленный опыт молодому поколению.

В озерской прокуратуре служат высококвалифицированные юристы, достойно выполняющие свой профессиональный долг. Спасибо вам за помощь в решении задач по защите интересов жителей Озерского городского округа. Мы убеждены, что вы и впредь будет успешно справляться со стоящими перед вами задачами благодаря слаженной работе и высокой самоотдаче.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, бодрости духа и последовательности в ваших делах. Храните и преумножайте славные традиции ваших предшественников. Пусть вашу работу отличают организованность и желание стоять на страже интересов граждан.





Глава Озерского городского округа

Е.Ю. Щербаков.





Председатель Собрания депутатов округа

С.Н.Гергенрейдер.





Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

У вас особый взгляд на мир: внимательно и беспристрастно вы оцениваете явления и события с правовой точки зрения и всегда готовы встать на защиту закона, интересов граждан и государства. И чем сложнее становится жизнь, чем больше сфер и отраслей попадает в фокус внимания надзорных органов, тем выше поднимается профессиональная планка работников прокуратуры.

Благодарю вас за добросовестную работу, принципиальность и строгость, оперативность реакции, за стремление сделать нашу страну по-настоящему правовым государством. Я глубоко убежден, что уважение к людям, своей профессии и закону неразделимы. Именно на этом фундаменте почти триста лет крепко стоит российская прокуратура.

Желаю новых успехов в вашей ответственной и такой востребованной работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия каждому из вас.

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.

Информация предоставлена: Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы. От вашего труда напрямую зависит качество защиты социальных прав и экономических свобод граждан, законных интересов государства. Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сферах жизни, координируете работу правоохранительных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и профилактику преступности, повышаете уровень правовой культуры жителей Озерского городского округа.Особые слова благодарности сегодня мы адресуем ветеранам прокуратуры, которые внесли достойный вклад в укрепление законности и правопорядка в округе, передали накопленный опыт молодому поколению.В озерской прокуратуре служат высококвалифицированные юристы, достойно выполняющие свой профессиональный долг. Спасибо вам за помощь в решении задач по защите интересов жителей Озерского городского округа. Мы убеждены, что вы и впредь будет успешно справляться со стоящими перед вами задачами благодаря слаженной работе и высокой самоотдаче.Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, бодрости духа и последовательности в ваших делах. Храните и преумножайте славные традиции ваших предшественников. Пусть вашу работу отличают организованность и желание стоять на страже интересов граждан.Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры! Поздравляю вас с профессиональным праздником!У вас особый взгляд на мир: внимательно и беспристрастно вы оцениваете явления и события с правовой точки зрения и всегда готовы встать на защиту закона, интересов граждан и государства. И чем сложнее становится жизнь, чем больше сфер и отраслей попадает в фокус внимания надзорных органов, тем выше поднимается профессиональная планка работников прокуратуры.Благодарю вас за добросовестную работу, принципиальность и строгость, оперативность реакции, за стремление сделать нашу страну по-настоящему правовым государством. Я глубоко убежден, что уважение к людям, своей профессии и закону неразделимы. Именно на этом фундаменте почти триста лет крепко стоит российская прокуратура.Желаю новых успехов в вашей ответственной и такой востребованной работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия каждому из вас.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-01-12YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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