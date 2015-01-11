Челябинская область получит более 150 тыс. доз вакцины от коронавируса

До конца февраля Челябинская область получит 151 тыс. единиц вакцины от коронавируса – соответствующие договоренности были достигнуты между правительством области и федеральным Минздравом.
В настоящий момент идет подготовка к масштабной прививочной кампании: будет продолжена вакцинация представителей групп риска: медицинских и социальных работников, педагогов и полицейских. Также начинается работа с лицами старше 65 лет, имеющими хронические заболевания. Кроме того, вакцинация начнется на крупных предприятиях и в образовательных организациях.
«Мы видим, что основное число заболевших ковидом на сегодня в регионе составляет взрослое население в трудоспособном возрасте, поэтому важно дать возможность прививать работников наших предприятий», – подчеркнул Алексей Текслер.
По поручению губернатора, часть от запланированного объема поступит в медицинские организации области для вакцинации по желанию жителей.
Напомним, ранее в Челябинскую область поступило 6 400 доз вакцины.
https://dostup1.ru/medicine/Chelyabinskaya-oblast-poluchit-bolee-150-tys-doz-vaktsiny-ot-koronavirusa_133225.html