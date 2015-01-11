Сотрудники Публичной библиотеки записали образовательный подкаст для южноуральцев

Краеведческий подкаст специалистов главной библиотеки региона «От верблюда» познакомит слушателей с занимательными фактами из истории и географии Южного Урала. Новый проект отдела краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки стартовал в дни зимних каникул. Пилотный выпуск подкаста вышел 6 января и был посвящён улице Ёлочной, которая появилась на карте Челябинска в 1949 г. в канун Нового года. Это довольно необычно для того отрезка советской эпохи, когда наименования были связаны в основном с индустрией или именами революционеров, политических деятелей, героев и учёных.Слушатели подкаста погружаются в атмосферу празднования пионерской ёлки, когда ветви хвойных деревьев украшали аэропланами и парашютистами, а все игрушки делали своими руками. В рассказе звучат цитаты из молодежных газет «Ленинские искры» и «Сталинская смена», которые выходили в Челябинске в то время.Рассказ о Ёлочной открывает рубрику «Выйду на улицу»: в ней прозвучат истории о необычных, смешных и странных названиях на карте областного центра. Благодаря развлекательной форме подачи информации пользователи социальных сетей смогут больше узнать о Челябинске, который в 2021 г. отмечает 285 лет со дня основания.«Мой отец, известный краевед Владимир Васильевич Поздеев – автор самого полного на сегодняшний день указателя «Справочник улиц города Челябинска», поэтому тема мне хорошо знакома. А опыт работы на радио и в блогосфере подсказал форму подачи материала, – поясняет автор проекта, библиотекарь отдела краеведения Юлия Поздеева. – Надеюсь, что подкаст «От верблюда» станет чем-то вроде радиожурнала, где будут использоваться разные жанры журналистики – зарисовки, интервью, очерки и многое другое».В течение года в плей-лист будут добавляться эпизоды, рассказывающие о малоизвестных фактах, связанных с Челябинской областью. Все они будут сопровождаться списком источников и рекомендуемой литературы по теме, а также ссылками на полнотекстовые электронные документы. Таким образом, аудиоблог библиотеки поможет расширить аудиторию пользователей краеведческих ресурсов ЧОУНБ, заинтересовать специалистов и любителей, увлекающихся историей Южного Урала и популяризацией местного туризма, а также в целом способствовать созданию положительного имиджа региона.Первый подкаст «Улица Ёлочная» доступен по ссылке.