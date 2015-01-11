Сотрудники полиции просят оказать содействие в установлении личности подозреваемого в краже

12 декабря в УМВД России по ЗАТО г. Озерск в торговом зале ГП «Магнит», расположенного в ТРК «Фестиваль», путем свободного доступа неустановленный мужчина похитил продукцию данного магазина.

Приметы: на вид 60 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, волосы средней длины, седые. Был одет в пуховик темно-синего цвета с капюшоном, на котором имеется мех светло-коричневого цвета, штаны темного цвета.

Если вам известна личность мужчины с фото, просим обратиться в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск по адресу проспект Ленина,43 или по телефонам 02, 112, +7 (35130) 2-50-85.