В Кунашаке накануне Нового года открылась лыжная база

30 декабря состоялось торжественное открытие лыжной базы в Кунашаке. Строительство объекта находилось под личным контролем губернатора Алексея Текслера.В канун Нового года глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов торжественно открыл новую лыжную базу, в которой предоставляется в прокат 35 лыжных комплектов, закупленных в ушедшем году. В праздничные выходные кунашакцы, взрослые и дети, уже пользовались прокатом лыж. В лыжную секцию ходят 30 детей от 7 до 18 лет. Тренировки проходят регулярно – 4 раза в неделю, ребята занимаются даже в самую холодную погоду.В новом здании предусмотрены душевые, раздевалка, место для хранения лыж и их подготовки к использованию. На территории базы также разместился гараж для снегохода, который используют для накатки лыжных трасс.
Источник: Пресс-служба администрации Кунашакского района