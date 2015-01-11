На Южном Урале отпразднуют День снега

В Челябинской области «снежный» фестиваль состоится на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 17 января. Всемирный день снега – это ежегодное мероприятие, которое проводят девятый год для повышения интереса к зимним видам спорта и активному образу жизни. У праздника есть и другое название – Международный день зимних видов спорта.В первый год проведения праздника участие в нем приняли более 20 стран мира, среди которых США, Канада, Австралия, Швейцария, Финляндия, Германия, Великобритания, Норвегия, Польша, Турция, Казахстан, Украина и другие, а ко второму году готовность поддержать международный фестиваль выразили уже около 40 государств.В 2021 году День снега будет состоять из нескольких мероприятий: зимней эстафеты и полосы препятствий. Кроме насыщенной спортивной программы гостей будут развлекать ростовые куклы, диджей, аниматоры и ведущий. Также все желающие смогут угоститься сладостями и ароматным чаем.Начало мероприятия - в 12:00 (площадка около Детского клуба ГЛК «Солнечная долина»).
Источник: Пресс-служба министерства спорта Челябинской области