2021-01-14YEKT12:00:00 | Губерния Уральские бульдозеры поступят на службу к российским пограничникам Источник: ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»









ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) поставило шесть бульдозеров с механической трансмиссией для пограничных войск ФСБ России. Машины поедут в Чечню, на Дальний Восток и Ставропольский край.В 2020 году ФСБ России объявило конкурс на закупку шести единиц бульдозерной техники, три из которых перешли с 2019 года, когда на аналогичном аукционе первоначально выиграла организация, предложившая более низкую цену на бульдозеры. Впоследствии выяснилось, что под видом новой техники компания пытается продать капитально отремонтированную. Госконтракт был расторгнут и недопоставленные три единицы техники добавились к трем, вновь закупаемым в 2020 году.Стоит отметить, что специалистам ЧТЗ приходится нередко сталкиваться с «серыми» производителями на рынке дорожно-строительной техники, с 2015 года завод участвует в работе Минпромторга РФ по пресечению деятельности подобных организаций.В декабре 2020 года ЧТЗ, выигравший контракт на поставку шести машин, отправил заказчику модели с механической трансмиссией, оборудованные системами защиты от опрокидывания и от падающих предметов FOPS-ROPS и защитой заднего стекла металлическими решетками.«Несмотря на существование «серых» производителей, на отечественном рынке удается сохранять условия для здоровой конкуренции. Для нас очень важно то, что продукция ЧТЗ полностью соответствует требованиям отечественных пограничных войск. По отзывам потребителя наши машины успешно справляются с возложенными на них обязанностями по обустройству инфраструктуры государственных границ России и приграничных территорий», – отмечает главный конструктор предприятия Денис Шмелёв.Справочно:ООО «Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК» - промышленное объединение по производству и продаже широкой гаммы колесной и гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, трубоукладчиков, фронтальных погрузчиков).АО «Концерн «Уралвагонзавод», в периметре которого более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Это известные в России и мире разработчики и производители подвижного состава, коммунальный и дорожно- строительной техники, танков и другой техники.Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. Источник: ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) поставило шесть бульдозеров с механической трансмиссией для пограничных войск ФСБ России. Машины поедут в Чечню, на Дальний Восток и Ставропольский край.В 2020 году ФСБ России объявило конкурс на закупку шести единиц бульдозерной техники, три из которых перешли с 2019 года, когда на аналогичном аукционе первоначально выиграла организация, предложившая более низкую цену на бульдозеры. Впоследствии выяснилось, что под видом новой техники компания пытается продать капитально отремонтированную. Госконтракт был расторгнут и недопоставленные три единицы техники добавились к трем, вновь закупаемым в 2020 году.Стоит отметить, что специалистам ЧТЗ приходится нередко сталкиваться с «серыми» производителями на рынке дорожно-строительной техники, с 2015 года завод участвует в работе Минпромторга РФ по пресечению деятельности подобных организаций.В декабре 2020 года ЧТЗ, выигравший контракт на поставку шести машин, отправил заказчику модели с механической трансмиссией, оборудованные системами защиты от опрокидывания и от падающих предметов FOPS-ROPS и защитой заднего стекла металлическими решетками.«Несмотря на существование «серых» производителей, на отечественном рынке удается сохранять условия для здоровой конкуренции. Для нас очень важно то, что продукция ЧТЗ полностью соответствует требованиям отечественных пограничных войск. По отзывам потребителя наши машины успешно справляются с возложенными на них обязанностями по обустройству инфраструктуры государственных границ России и приграничных территорий», – отмечает главный конструктор предприятия.Справочно:ООО «Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК» - промышленное объединение по производству и продаже широкой гаммы колесной и гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, трубоукладчиков, фронтальных погрузчиков).АО «Концерн «Уралвагонзавод», в периметре которого более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Это известные в России и мире разработчики и производители подвижного состава, коммунальный и дорожно- строительной техники, танков и другой техники.Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. AzAzA 2021-01-14YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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