Южноуральские дзюдоисты готовятся к Всероссийским соревнованиям памяти Геннадия Михеева

Традиционные состязания среди юношей и девушек до 18 лет пройдут в Красноярске со 2 по 5 февраля и станут неофициальным первенством страны в этой возрастной группе, так как по их итогам будет определен состав юношеской сборной России. В поединках во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина примут участие спортсмены 2004-2006 гг. рождения в весовых категориях до 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг у юношей и до 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 и свыше 70 кг у девушек.Право выступить в этих стартах дзюдоисты Челябинской области получили по итогам юношеских первенств федеральных округов. В свою очередь, представительство сборных федеральных округов на состязаниях определено по итогам первенства России-2019. И Уральский федеральный округ может выставить по семь дзюдоистов и дзюдоисток в каждой весовой категории.Сборная Челябинской области начала подготовку к Мемориалу Михеева 6 января на тренировочном сборе в своем региональном Центре олимпийской подготовки по дзюдо. На татами и в тренажерном зале под руководством старшего тренера юношеской сборной области, мастера спорта России международного класса Сергея Лепихина и личных тренеров трудятся сильнейшие молодые дзюдоисты Южного Урала.«Кроме челябинцев, здесь находятся сильные ребята из Южноуральска, Златоуста. Задача сбора – набрать быстро кондиции перед важным турниром. В нашей сборной есть хорошие спортсмены, «звездочки» Челябинской области, имеющие опыт выступления в первенстве России. Это Михаил Нелюбин, Егор Малкин, Ева Огнева и другие. У нас ровная, сплоченная команда. В связи с пандемией очень много сложностей – тесты на коронавирус, карантинные мероприятия. Будем все эти моменты учитывать в подготовке и бороться за самые высокие места», – рассказал Сергей Лепихин.Сбор завершится 17 января. Планируется, что в состязаниях в Красноярске выступит 31 южноуралец, однако список участников от нашего региона может расшириться.Добавим, что свое название турнир получил в память об известном деятеле Красноярского спорта Геннадии Михееве. Он ежегодно проводится с 1994 года, включен в официальный календарь Всероссийских соревнований Федерации дзюдо России. С 2016 года является отборочным на первенство страны. В 2020 году соревнования памяти Геннадия Михеева собрали более 330 спортсменов из 18 субъектов федерации.