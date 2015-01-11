2021-01-14YEKT14:00:00 | Губерния Южноуральские дзюдоисты готовятся к Всероссийским соревнованиям памяти Геннадия Михеева Источник: Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера









Традиционные состязания среди юношей и девушек до 18 лет пройдут в Красноярске со 2 по 5 февраля и станут неофициальным первенством страны в этой возрастной группе, так как по их итогам будет определен состав юношеской сборной России. В поединках во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина примут участие спортсмены 2004-2006 гг. рождения в весовых категориях до 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг у юношей и до 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 и свыше 70 кг у девушек.Право выступить в этих стартах дзюдоисты Челябинской области получили по итогам юношеских первенств федеральных округов. В свою очередь, представительство сборных федеральных округов на состязаниях определено по итогам первенства России-2019. И Уральский федеральный округ может выставить по семь дзюдоистов и дзюдоисток в каждой весовой категории.Сборная Челябинской области начала подготовку к Мемориалу Михеева 6 января на тренировочном сборе в своем региональном Центре олимпийской подготовки по дзюдо. На татами и в тренажерном зале под руководством старшего тренера юношеской сборной области, мастера спорта России международного класса Сергея Лепихина и личных тренеров трудятся сильнейшие молодые дзюдоисты Южного Урала.«Кроме челябинцев, здесь находятся сильные ребята из Южноуральска, Златоуста. Задача сбора – набрать быстро кондиции перед важным турниром. В нашей сборной есть хорошие спортсмены, «звездочки» Челябинской области, имеющие опыт выступления в первенстве России. Это Михаил Нелюбин, Егор Малкин, Ева Огнева и другие. У нас ровная, сплоченная команда. В связи с пандемией очень много сложностей – тесты на коронавирус, карантинные мероприятия. Будем все эти моменты учитывать в подготовке и бороться за самые высокие места», – рассказал Сергей Лепихин.Сбор завершится 17 января. Планируется, что в состязаниях в Красноярске выступит 31 южноуралец, однако список участников от нашего региона может расшириться.Добавим, что свое название турнир получил в память об известном деятеле Красноярского спорта Геннадии Михееве. Он ежегодно проводится с 1994 года, включен в официальный календарь Всероссийских соревнований Федерации дзюдо России. С 2016 года является отборочным на первенство страны. В 2020 году соревнования памяти Геннадия Михеева собрали более 330 спортсменов из 18 субъектов федерации. Источник: Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. МиллераТрадиционные состязания среди юношей и девушек до 18 лет пройдут в Красноярске со 2 по 5 февраля и станут неофициальным первенством страны в этой возрастной группе, так как по их итогам будет определен состав юношеской сборной России. В поединках во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина примут участие спортсмены 2004-2006 гг. рождения в весовых категориях до 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг у юношей и до 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 и свыше 70 кг у девушек.Право выступить в этих стартах дзюдоисты Челябинской области получили по итогам юношеских первенств федеральных округов. В свою очередь, представительство сборных федеральных округов на состязаниях определено по итогам первенства России-2019. И Уральский федеральный округ может выставить по семь дзюдоистов и дзюдоисток в каждой весовой категории.Сборная Челябинской области начала подготовку к Мемориалу Михеева 6 января на тренировочном сборе в своем региональном Центре олимпийской подготовки по дзюдо. На татами и в тренажерном зале под руководством старшего тренера юношеской сборной области, мастера спорта России международного классаи личных тренеров трудятся сильнейшие молодые дзюдоисты Южного Урала.«Кроме челябинцев, здесь находятся сильные ребята из Южноуральска, Златоуста. Задача сбора – набрать быстро кондиции перед важным турниром. В нашей сборной есть хорошие спортсмены, «звездочки» Челябинской области, имеющие опыт выступления в первенстве России. Этои другие. У нас ровная, сплоченная команда. В связи с пандемией очень много сложностей – тесты на коронавирус, карантинные мероприятия. Будем все эти моменты учитывать в подготовке и бороться за самые высокие места», – рассказалСбор завершится 17 января. Планируется, что в состязаниях в Красноярске выступит 31 южноуралец, однако список участников от нашего региона может расшириться.Добавим, что свое название турнир получил в память об известном деятеле Красноярского спорта. Он ежегодно проводится с 1994 года, включен в официальный календарь Всероссийских соревнований Федерации дзюдо России. С 2016 года является отборочным на первенство страны. В 2020 году соревнования памяти Геннадия Михеева собрали более 330 спортсменов из 18 субъектов федерации. AzAzA 2021-01-14YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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