В выходные пройдет тестирование на коронавирус в торговых комплексах Южного Урала

По данным на 15 января, на Южном Урале прирост заболеваемости COVID-19 за сутки составил 295 человек. Коэффициент распространения инфекции не превышает единицы. Из больниц области выписаны 376 человек. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.«Фактически мы находимся на плато, поэтому надеемся, что динамика с трендом на снижение сохранится. Особое внимание сейчас уделяется диагностике инфекции. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в выходные проводится бесплатное тестирование на коронавирус в торговых комплексах 14 городов региона», – подчеркнула Ирина Гехт.Свободное тестирование жителей пройдет в Пласте, Кыштыме, Коркино, Каслях, Троицке, Сатке, Аше, Чебаркуле, Кусе, Южноуральске, Магнитогорске, Челябинске, Златоусте и Миассе.16 января, в субботу, тестирование пройдет в 18 точках:Аша: ТК «ДНС» с 11:00 до 14:00Златоуст: ТК «Тарелка» с 11:00 до 15:00Карталы: ТК «Фрегат» 11:00 до 13:00Копейск: ТК «Слава» с 10:00 до 13:00Кыштым: ТК «Квартал» с 9:00 до 11:00Магнитогорск:- ТК «Континент» с 10:00 до 12:00- ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 12:00- ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00Миасс: ТК «Слон» с 12:00 до 15:00Пласт: ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00Сатка: ТК «Факел» с 11:00 до 12:00Челябинск:- ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00- ТК «Космос» с 14:00 до 17:00- ТК «Горки» с 14:00 до 17:00- ТК «Куба» с 14:00 до 17:00- ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00- ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00Южноуральск: ТК «Южный» с 10:00 до 12:00 17 января, в воскресенье, тест можно будет сдать в 15 точках области:Златоуст: ТК «Тарелка» с 11:00 до 15:00Карталы: ТК «Магнит» с 11:00 до 13:00Копейск: ТК «Слава» с 10:00 до 13:00Кыштым: ТК «Квартал» с 9:00 до 11:00Магнитогорск: ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 12:00Миасс: ТК «Слон» с 12:00 до 15:00Пласт: ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00Сатка: ТК «Факел» с 11:00 до 12:00Челябинск:- ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00- ТК «Фокус» с 14:00 до 17:00- ТК «Горки» с 14:00 до 17:00- ТК «Куба» с 14:00 до 17:00- ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00- ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00Южноуральск: ТК «Южный» с 10:00 до 12:00