2021-01-15YEKT13:00:00 | Губерния Челябинская область выделит 100 миллионов рублей на ответственное обращение с животными без владельцев Источник: Фото из открытых источников









В 2021 году муниципальные образования Челябинской области получат на 10 млн рублей больше субвенций из регионального бюджета для работы с животными без владельцев. На отлов, транспортировку животных в приюты и их содержание, которое будет включать вакцинацию, лечение, стерилизацию, кастрацию и последующий выпуск из приютов, регион направит 30,8 млн рублей. Еще 70 млн рублей выделят на строительство и обустройство государственных приютов.В 2020 году Челябинская область, как и другие субъекты Российской Федерации, ввела систему обращения с животными без владельцев, соответствующую изменившимся нормам федерального законодательства. Согласно новым правилам животных, которые попадают в отлов, помещают в приюты, а не в ветеринарные приемники, как это было ранее. В 2020 году в приютах либо организациях, выполняющих соответствующие контракты, животных вакцинировали, лечили, стерилизовали, бирковали, а затем выпускали в прежние условия обитания. Введение новой системы (ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) вызвало много трудностей, но основная работа была проведена: на территории региона отловили 2220 безнадзорных животных, в том числе 2105 собак.Самый большой объем работы был проделан в Челябинске и Магнитогорске. В Челябинске с использованием областных субвенций в 2020 году отловили и провели через приюты 483 животных, в том числе 477 собак. В Магнитогорске за счет областных средств отловили и передали в приюты 157 собак, за счет средств муниципалитета — 500 животных.77 бездомных собак прошли через приюты в Ашинском районе, 75 – в Верхнеуральском. В Миассе через ОСВВ прошло 106 собак (64 – на региональные средства и 42 – на средства муниципалитета). В Чебаркульском муниципальном районе было отловлено и передано в приюты 136 собак (55 – на региональные средства и 81 – на муниципальные) и еще 28 собак – в самом Чебаркуле. В Златоусте поместили в приюты 87 собак. Не воспользовался региональными субвенциями Нязепетровский муниципальный район.В прошлом году средства из регионального бюджета шли отдельно на отлов (10,8 млн руб.) и на содержание животных без владельцев в приютах и последующий возврат в среду обитания (9,8 млн руб.).В 2021 году по просьбе муниципалитетов и подрядных организаций средства будут выделяться единой строкой, что упростит работу с конкурсной документацией, позволит быстрее провести аукционы на заключение муниципальных контрактов. В общей сложности на отлов животных, доставку до приютов, содержание, лечение и проведение других необходимых процедур регион направит 30,8 млн рублей. Еще 2 млн рублей будут выделены на поддержку частных некоммерческих приютов для животных. В 2020 году такие субсидии также были выделены, их получили четыре южноуральских приюта, предоставившие необходимые документы о расходах.Существенно изменить ситуацию с количеством бродячих собак помогут государственные приюты. Первый такой приют, рассчитанный на единовременное содержание 500 питомцев, планируется открыть в феврале в Агаповском районе. При попадании в приют животное может содержаться там 21 день. На строительство приюта, который будет являться подразделением Агаповской ветстанции, было направлено 60,3 млн рублей. В 2021 году приют начнут строить в Сосновском районе, на эти цели в региональном бюджете заложено 70 млн рублей. В 2022 году приют будут строить в Катав-Ивановском муниципальном районе.Также в правительстве Челябинской области, с учетом предложений региональных зоозащитных организаций, сформированы предложения по поводу внесения изменений в федеральный закон и введения новых норм, которые усилили бы ответственность владельцев животных. Так, по мнению экспертов, необходимо дополнить требования к содержанию домашних животных возможностью привлечения собственников (владельцев) к ответственности за нарушения установленных правил.«Внедрение гуманного отлова, системы ОСВВ будет работать только в том случае, если поменяется отношение владельцев к домашним животным, к получению потомства от них, а для этот нужно изменить закон. Сегодня, к сожалению, уличные стаи собак продолжают пополняться брошенными животными, и только введением стерилизации эту проблему не решить. Поэтому, считаю, нужно вводить регистрацию и идентификацию домашних животных. Также необходимо уделить внимание и оказать поддержку частным приютам, которые уже взяли на себя заботу о содержании и здоровье сотен животных, оказавшихся на улице. К сожалению, многие из них не соответствуют сегодня требованиям законодательства, но это не должно привести к их закрытию. Мы предлагаем перенести вступление в силу статей закона, регламентирующих требования к частным приютам, на более поздний срок, чтобы они могли решить эти вопросы», — прокомментировал министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.По материалам пресс-центра минсельхоза Челябинской области. Источник: Фото из открытых источниковВ 2021 году муниципальные образования Челябинской области получат на 10 млн рублей больше субвенций из регионального бюджета для работы с животными без владельцев. На отлов, транспортировку животных в приюты и их содержание, которое будет включать вакцинацию, лечение, стерилизацию, кастрацию и последующий выпуск из приютов, регион направит 30,8 млн рублей. Еще 70 млн рублей выделят на строительство и обустройство государственных приютов.В 2020 году Челябинская область, как и другие субъекты Российской Федерации, ввела систему обращения с животными без владельцев, соответствующую изменившимся нормам федерального законодательства. Согласно новым правилам животных, которые попадают в отлов, помещают в приюты, а не в ветеринарные приемники, как это было ранее. В 2020 году в приютах либо организациях, выполняющих соответствующие контракты, животных вакцинировали, лечили, стерилизовали, бирковали, а затем выпускали в прежние условия обитания. Введение новой системы (ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) вызвало много трудностей, но основная работа была проведена: на территории региона отловили 2220 безнадзорных животных, в том числе 2105 собак.Самый большой объем работы был проделан в Челябинске и Магнитогорске. В Челябинске с использованием областных субвенций в 2020 году отловили и провели через приюты 483 животных, в том числе 477 собак. В Магнитогорске за счет областных средств отловили и передали в приюты 157 собак, за счет средств муниципалитета — 500 животных.77 бездомных собак прошли через приюты в Ашинском районе, 75 – в Верхнеуральском. В Миассе через ОСВВ прошло 106 собак (64 – на региональные средства и 42 – на средства муниципалитета). В Чебаркульском муниципальном районе было отловлено и передано в приюты 136 собак (55 – на региональные средства и 81 – на муниципальные) и еще 28 собак – в самом Чебаркуле. В Златоусте поместили в приюты 87 собак. Не воспользовался региональными субвенциями Нязепетровский муниципальный район.В прошлом году средства из регионального бюджета шли отдельно на отлов (10,8 млн руб.) и на содержание животных без владельцев в приютах и последующий возврат в среду обитания (9,8 млн руб.).В 2021 году по просьбе муниципалитетов и подрядных организаций средства будут выделяться единой строкой, что упростит работу с конкурсной документацией, позволит быстрее провести аукционы на заключение муниципальных контрактов. В общей сложности на отлов животных, доставку до приютов, содержание, лечение и проведение других необходимых процедур регион направит 30,8 млн рублей. Еще 2 млн рублей будут выделены на поддержку частных некоммерческих приютов для животных. В 2020 году такие субсидии также были выделены, их получили четыре южноуральских приюта, предоставившие необходимые документы о расходах.Существенно изменить ситуацию с количеством бродячих собак помогут государственные приюты. Первый такой приют, рассчитанный на единовременное содержание 500 питомцев, планируется открыть в феврале в Агаповском районе. При попадании в приют животное может содержаться там 21 день. На строительство приюта, который будет являться подразделением Агаповской ветстанции, было направлено 60,3 млн рублей. В 2021 году приют начнут строить в Сосновском районе, на эти цели в региональном бюджете заложено 70 млн рублей. В 2022 году приют будут строить в Катав-Ивановском муниципальном районе.Также в правительстве Челябинской области, с учетом предложений региональных зоозащитных организаций, сформированы предложения по поводу внесения изменений в федеральный закон и введения новых норм, которые усилили бы ответственность владельцев животных. Так, по мнению экспертов, необходимо дополнить требования к содержанию домашних животных возможностью привлечения собственников (владельцев) к ответственности за нарушения установленных правил.«Внедрение гуманного отлова, системы ОСВВ будет работать только в том случае, если поменяется отношение владельцев к домашним животным, к получению потомства от них, а для этот нужно изменить закон. Сегодня, к сожалению, уличные стаи собак продолжают пополняться брошенными животными, и только введением стерилизации эту проблему не решить. Поэтому, считаю, нужно вводить регистрацию и идентификацию домашних животных. Также необходимо уделить внимание и оказать поддержку частным приютам, которые уже взяли на себя заботу о содержании и здоровье сотен животных, оказавшихся на улице. К сожалению, многие из них не соответствуют сегодня требованиям законодательства, но это не должно привести к их закрытию. Мы предлагаем перенести вступление в силу статей закона, регламентирующих требования к частным приютам, на более поздний срок, чтобы они могли решить эти вопросы», — прокомментировал министр сельского хозяйства Челябинской области.По материалам пресс-центра минсельхоза Челябинской области. AzAzA 2021-01-15YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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