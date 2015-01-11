Сотовые операторы готовят повышение цен на связь на 15%

Сотовые операторы готовят повышение цен на услуги мобильной связи и интернета – в среднем, она может вырасти на 15-16%.

Причиной повышения называют пандемию коронавируса, из-за которой операторам якобы пришлось увеличить затраты, хотя никакой прямой связи между самоизоляцией, удаленной работой и услугами связи не наблюдается. Скорее наоборот, в условиях различных ограничений спрос на сотовую связь и интернет должен был только вырасти.

При этом рост цен будет неравномерным, отметил руководитель аналитического агентства в сфере высоких технологий Content Review Сергей Половников.

«Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории», – допустил он.

По словам Половникова, операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы через сопутствующие услуги и корпоративные контракты.

https://dostup1.ru/society/Sotovye-operatory-gotovyat-povyshenie-tsena-na-svyaz-na-15_133336.html