Легендарный «ариэлевец» Борис Каплун встретил свое 70-летие в Историческом музее Южного Урала

Бессменный барабанщик группы «Ариэль» Борис Каплун в день своего 70-летия посетил Государственный исторический музей Южного Урала. Причем побывал он здесь впервые в жизни, сообщает пресс-служба музея.Сотрудники музея с удовольствием провели замечательного артиста по выставочным залам. Наконец-то юбиляр воочию увидел тот самый метеорит, который пролетел над ним восемь лет назад во время утренней прогулки с собакой. Искренне восхитил Бориса Каплуна шерстистый носорог, охраняющий пространство Зала природы и древней истории, а также выставка «Сокровища Востока» из собрания Музеев Московского Кремля. «Потрясающе красиво! Получил полное представление о нашем музее. Вот так ходишь по Челябинску, и не знаешь, какой красотой наполнено это замечательное здание на берегу Миасса. Готов стоять около каждой витрины подолгу и слушать удивительные истории про каждый экспонат! — поделился артист своими впечатлениями после экскурсии. — Хочу сказать вам огромное спасибо, потому что этот поход в музей — для меня настоящий культурный подарок. Я буквально переполнен историей, и к тому же увидел метеорит, который едва не опалил мои усы в 2013 году!»В завершение непродолжительной, но насыщенной прогулки по музею Бориса Каплуна привели в цокольное помещение музея, где ежегодно проходит фестиваль современного искусства «Дебаркадер», и заглянули в Детский музей. Увидев гостя, смотрители ахнули и воскликнули: «Борис, приходите к нам почаще! Вы — наша молодость!»Борис Каплун заверил, что непременно вернется в музей вместе с женой, а летом, если получится, то и внуков сюда приведет.
Источник: Государственный исторический музей Южного Урала