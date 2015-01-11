Челябинскую балетную труппу пополнил новый солист

Лауреат международных конкурсов Максим Гуртовых готовится дебютировать в спектаклях «Спящая красавица» и «Жизель», сообщает пресс-служба Челябинского театра оперы и балета.Максим Гуртовых прошел обучение в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой и колледже музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской. Ранее работал в Чувашском государственном театре оперы и балета, Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, театре «Кремлевский балет» и Словацком национальном театре.В 2014 году завоевал третье место в старшей возрастной группе конкурса Tallinn International Ballet Competition и стал обладателем бронзовой медали на Международном конкурсе Dance Triumph (Бад-Кроценген, Германия). В 2015 году получил специальный диплом «За профессионализм в дуэте» на Четырнадцатых молодежных Дельфийских играх России «Дельфийский Орел-2015».Сейчас артист готовится к дебюту на челябинской сцене. В ближайшее время зрители смогут увидеть его в партиях принца Дезире («Спящая красавица» П. Чайковского) и графа Альберта («Жизель» А. Адана).«Альберт – моя самая любимая партия, одна из первых, которую я исполнил в театре. Она сложна и технически, и драматически, и психологически, – говорит Максим. – Балет «Жизель» мне очень нравится и как артисту, выступающему на сцене, и как зрителю».Увидеть спектакли с участием Максима Гуртовых можно будет 28 января («Спящая красавица») и 26 февраля («Жизель»).
Источник: ЧГАТОБ имени М.И.Глинки