Южноуральские НКО могут поучаствовать в конкурсе на консалтинговое сопровождение

16 января 2021 в 13.58 по линии 112 в единую дежурно - диспетчерскую службу Озерского городского округа поступило сообщение о том, что на льду озера Большая Нанога в 100 м от берега лежит человек Подробнее
Объявлен третий конкурс на консалтинговое сопровождение некоммерческих общественных организаций. Проект «Капитан Грантов» направлен на повышение профессионального уровня НКО и решение их организационных, кадровых, фандрайзинговых и других проблем с помощью консультаций, сообщает Молодежный ресурсный центр.К участию приглашаются организации со всей России, которые столкнулись с кризисом. Победившие НКО получат связь с экспертами на три месяца для выработки решения по выходу из кризиса, а после один из экспертов останется с организацией на год в качестве ментора.Организациям необходимо вести работу в соответствии с принципами прозрачности: размещать в свободном доступе уставные документы, реквизиты, контакты; публиковать отчетность; собирать пожертвования только на расчетный счет; принимать наличные только на мероприятиях в специализированные емкости для сбора средств либо в опечатанные емкости, установленные стационарно и на постоянной основе и вскрываемые в присутствии независимых наблюдателей.Заполнить заявку можно по ссылке до 25 января, а результаты конкурса будут объявлены уже 1 февраля.Отметим, что проект «Капитан Грантов» реализуется с использованием средств гранта Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, направленного на поддержку молодежных проектов.