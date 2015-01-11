Более ста волонтеров помогут в организации Кубка мира по сноуборду на Банном

Завершился прием заявок от волонтеров для участия в этапе Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах, который пройдет 6 и 7 февраля на территории курорта «Банное» (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»), сообщает минспорт.Организаторы получили более 300 заявок от молодежи из различных городов и районов Челябинской области и Башкоростана, а также из Казани, Оренбурга, Уфы, Екатеринбурга, Петрозаводска, Ярославля. Теперь из них предстоит отобрать 110 человек. Добровольные помощники будут задействованы в работе со зрителями, судьями, командами иностранных гостей и участниками, а также будут помогать на трассе и в работе пресс-центра, медицинского персонала и службы переводчиков.У каждого направления будет определен тим-лидер. Руководители займутся обучением волонтеров и решением организационных вопросов. Добровольцы получат информацию о предстоящих соревнованиях и спортивном объекте, повысят уровень владения английским языком и т.д.«Успех международного события во многом зависит от слаженной работы волонтеров, их вовлеченности в процесс. Добровольцы - это «лицо» турнира, мы с командой сделаем все возможное, чтобы у гостей и зрителей остались только положительные впечатления, особенно в это непростое время», - говорит руководитель волонтерского корпуса Ирина Чиркова.Отметим, что для всех волонтеров будут обеспечены комфортные условия работы, специальная экипировка и питание.Напомним, более 120 спортсменов из 16 стран разыграют четыре комплекта наград – в состязаниях среди мужчин и женщин в параллельном слаломе и параллельном слалом-гиганте. Мероприятие пройдет со зрителями. Соревнования смогут посетить около двух тысяч болельщиков (до 50% от вместимости трибун).
Источник: пресс-служба минспорта Челябинской области