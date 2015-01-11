В Челябинской области стартовал тестовый период подачи заявлений на зачисление в первый класс в электронной форме

С 18 января по 22 февраля 2021 года родителям будущих первоклассников будет предоставлена возможность потренироваться в заполнении и направлении заявления в электронном виде на зачисление детей в первые классы на 2021/2022 учебный год.Доступ к тестовой форме открыт на портале «Образование Челябинской области», для этого необходимо перейти в раздел «Регистрация заявлений» - «ТЕСТОВАЯ! Регистрация заявления в первый класс будущего года!». Также тестовая форма доступна на Региональном портале государственных услуг Челябинской области. После завершения тестового периода 22 февраля 2021 года заявления будут удалены.«Тестовый период подачи заявлений в первый класс мы проводим в целях знакомства родителей с информационной системой: они смогут потренироваться в умении работать на портале с необходимыми формами заявлений, удостовериться в том, что все доступно и очень просто. В этом году приемная кампания по зачислению будущих первоклассников в школу принципиальных отличий не имеет: подать заявление можно в электронном виде или очно, написав заявление непосредственно в школе. Изменились только сроки, если раньше родители подавали заявление на зачисление детей в школу по месту жительства с 1 февраля, то сейчас прием заявлений начнётся только с 1 апреля 2021 года. Срок окончания первого этапа приемной кампании тот же – 30 июня. Затем, с 6 июля по 5 сентября, будет осуществляться прием заявлений на зачисление детей в школу вне зависимости от места проживания», – сообщила Елена Тюрина, начальник Управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области.В Челябинской области прием заявлений в первые классы на 2021/2022 учебный год будет осуществляться через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» и Региональный портал государственных услуг Челябинской области.Заявление подается одним из родителей/законных представителей в электронном виде, которое автоматически направляется в школу, где его обрабатывают сотрудники. После подачи заявления в электронном виде родителям/законным представителям необходимо обратиться в образовательную организацию и представить документы, необходимые для зачисления ребенка. Сроки предоставления документов каждая школа устанавливает самостоятельно.Обращаем ваше внимание, подача заявления в электронном виде возможна только для пользователей, зарегистрированных на Портале Госуслуг, имеющих учетную запись в ЕСИА.