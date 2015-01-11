2021-01-21YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Открылась столовая № 1 Сегодня после масштабного ремонта, который был проведен силами производственного объединения «Маяк», открылась одна из старейших и популярных столовых города.

В столовой №1 в день открытия побывали глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП "ПО "Маяк" Михаил Похлебаев.

-Я очень рад, что двери легендарной столовой распахнулись для жителей Озерска. Цены на питание доступные, очень вкусная выпечка, прекрасный интерьер, Wi-Fi, все продумано до мелочей. Хочется выразить огромную благодарность руководству ПО «Маяк» за проделанную работу, благодаря которой столовая обрела новую жизнь, - отметил Евгений Щербаков.

Обновленное здание и интерьер столовой оценил председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер:

-Очень приятно находиться в таком современном месте. Радует, что предусмотрена детская зона, мне, как отцу троих детей, важно, чтобы и детвора тоже себя здесь комфортно чувствовала.

- После того, как столовая стала принадлежать «Маяку», было принято решение о проведении капитального ремонта в цехах, в зале. Серьезный ремонт коснулся также фасада здания. Проведена замена напольного, настенного покрытий, в цехах полностью модернизировали оборудование, вентиляцию, коммуникации. Оборудованы и готовы к работе два банкетных зала, - прокомментировала руководитель Управления рабочего снабжения ПО «Маяк» Екатерина Бочарникова.

Капитальный ремонт прошел в основном зале, полностью обновлена линия раздачи, а общая атмосфера пространства создана с учетом всех требований к современному предприятию общественного питания.

- Четыре столпа, которыми управление рабочего снабжения предприятия руководствуется сейчас – это безопасность, качество, эффективность и атмосфера. Все эти критерии соблюдены при модернизации столовой №1, благодаря всестороннему содействию руководства ПО «Маяк». Безусловно, приятно, что столовая сохранила свой профиль, свое предназначение, - говорит Екатерина Бочарникова.

Столовая открыта для всех жителей города. Предусмотрены расчеты за наличные средства, по банковской карте, предоставляется лечебно-профилактическое питание для сотрудников «Маяка». Рядом со зданием планируется оборудовать парковку, а к остановочному комплексу у здания будут подъезжать автобусы ПО «Маяк».

Меню столовой поразит разнообразием ассортимента любого посетителя. Блюда на свой вкус найдут и сторонники правильного питания, и любители сытного обеда. Выбор позиций обширен (7-8 салатов, 4-5 вида супов, множество вторых блюд и выпечки), цены весьма умеренные: салаты от 10 рублей, супы от 20 рублей. В меню внесена отдельная позиция «Витаминный стол».

Столовая ждет посетителей ежедневно с 11:00 до 19:30, в пятницу – до 15:00. По словам руководителя УРС ПО «Маяк», если поступят пожелания от жителей и работников градообразующего предприятия о продлении времени работы, график может быть изменен. Стоит отметить, что столовая № 1 работает с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.



Информация предоставлена: В столовой №1 в день открытия побывали глава округаи генеральный директор ФГУП "ПО "Маяк", - отметилОбновленное здание и интерьер столовой оценил председатель Собрания депутатовпрокомментировала руководитель Управления рабочего снабжения ПО «Маяк»Капитальный ремонт прошел в основном зале, полностью обновлена линия раздачи, а общая атмосфера пространства создана с учетом всех требований к современному предприятию общественного питания., - говоритСтоловая открыта для всех жителей города. Предусмотрены расчеты за наличные средства, по банковской карте, предоставляется лечебно-профилактическое питание для сотрудников «Маяка». Рядом со зданием планируется оборудовать парковку, а к остановочному комплексу у здания будут подъезжать автобусы ПО «Маяк».Меню столовой поразит разнообразием ассортимента любого посетителя. Блюда на свой вкус найдут и сторонники правильного питания, и любители сытного обеда. Выбор позиций обширен (7-8 салатов, 4-5 вида супов, множество вторых блюд и выпечки), цены весьма умеренные: салаты от 10 рублей, супы от 20 рублей. В меню внесена отдельная позиция «Витаминный стол».Столовая ждет посетителей ежедневно с 11:00 до 19:30, в пятницу – до 15:00. По словам руководителя УРС ПО «Маяк», если поступят пожелания от жителей и работников градообразующего предприятия о продлении времени работы, график может быть изменен. Стоит отметить, что столовая № 1 работает с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-01-21YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Ремонт трассы Озерск-Метлино продолжается по графику

Реконструкция здания «Гранита» выходит на финишную прямую

Михаил Похлебаев «Мы готовы помогать округу»

В Кыштыме пройдут дни национальной культуры и кухни

Изменения в движении автобусов {comments_news}