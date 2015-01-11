Челябинская область станет одним из пилотных регионов проекта «Навигаторы детства»

С марта 2021 года в нескольких регионах России начнется эксперимент: в школах появятся советники директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Запуску открытого конкурса «Навигаторы детства», направленного на отбор кандидатов на новую должность, посвящена пресс-конференция в центральном офисе ТАСС. Организаторы проекта расскажут о нем онлайн сегодня, 22 января, в 10:30 по московскому времени.О новых подходах к воспитательной работе в российских общеобразовательных школах, введении в пилотных регионах новых должностей, порядке взаимодействия советника директора школы с учителями, школьниками и родителями, а также правилах конкурса и механизме распределения кандидатов по школам журналистов проинформируют министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещева, директор международного детского центра «Артек» Константин Федоренко, директор средней школы «Школа будущего» (Калининградская область, пос. Большое Исаково) Алексей Голубицкий и победитель Всероссийского конкурса «Лига вожатых» в 2019 году, куратор РДШ в городе Тюмени Наталья Ниязова.В пилотном варианте новые вакантные должности будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных школ с 1 марта 2021 года в 10 регионах России. Это Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, город Севастополь и Ставропольский край.Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо при регистрации по почте указать личный мобильный номер, к которому привязано приложение WhatsApp.Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе пресс-центра ТАСС в Facebook.