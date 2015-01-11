«Динамо-Уралочка» принимает третий тур Чемпионата России по водному поло

В Златоусте пройдет третий тур ватерпольного чемпионата страны. Сегодня, 22 января, в 18:00 команда «Уралочка» сыграет с командой «СКИФ-ЦОП «Москомспорта».В третьем туре чемпионата страны, который пройдет в ЦОПе по водным видам спорта «Уралочка», участвуют пять из шести лучших команд Суперлиги чемпионата России. «Динамо-Уралочке» предстоит провести три матча: с «Дианой» из Санкт-Петербурга и дважды с московским «СКИФом».Практически сразу после домашнего турнира «Динамо-Уралочка» отправится в Ханты-Мансийск на четвертый тур Чемпионата России. А уже 3 февраля наша команда стартует в Еврокубке. Отборочный раунд Кубка Европейских чемпионов пройдет в Венгрии.Напомним, что чемпионат России по водному поло среди женских команд проходит в четыре круга, по итогам которых определится четверка сильнейших команд, которые весной разыграют медали чемпионата. В сезоне-2019/2020 «Динамо-Уралочка» завоевала серебряные медали.