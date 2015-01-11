В Челябинской области будут восстановлены права дольщиков 31 проблемного дома

Наблюдательный совет ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» на сегодняшний день уже принял решение о восстановлении прав дольщиков 31 проблемного дома в Челябинской области, сообщает минстрой.Судьба большинства домов, входящих в Единый реестр проблемных объектов в Челябинской области (31 из 43), решена благодаря совместной работе губернатора Алексея Текслера, правительства и минстроя региона с Фондом. Будут восстановлены права 2 665 пострадавших дольщиков. Работа по оставшимся проблемным домам продолжается.По 21 объектупринято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства. Еще по 10 объектамопределена выплата компенсаций. Сейчас продолжаются выплаты дольщикам одного дома застройщика ООО «Речелстрой» (дом №3.20, Челябинск) и двух домов застройщика ООО «Проект Парковый-1» (Копейск, проспект Победы, 48б).По двум объектам ЖСК «Доватора, 46»в Челябинскерешениео финансировании мероприятий по завершению строительства было принято в конце 2019 года. По остальным 29 домам наблюдательный совет Фонда принял решение в течение 2020 года. В 2021 году совместная работа правительство и минстроя Челябинской области с ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» будет продолжена. Наблюдательному совету предстоит рассмотреть еще 12 проблемных объектов Челябинской области, чтобы восстановить права 724 пострадавших дольщиков.