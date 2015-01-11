Сильнейших юных хоккеистов определят в областном финале турнира «Золотая шайба»

С 26 января по 26 февраля 2021 года в городе Троицке, на льду ФОКа «Юниор», пройдут областные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. В этом году мероприятие посвящено знаменательной дате – 90-летию с момента основания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».Соревнования пройдут среди городских команд юношей 2006-2007, 2008-2009 и 2010-2011 гг.р., а также среди сельских команд юношей 2006-2007, 2008-2009 гг. рождения. Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий, соревнования в каждой возрастной группе проводятся в два этапа. На первом этапе соревнований команды будут разделены на группы, где участники в играх по круговой системе будут бороться за выход в финальную стадию, где уже и определятся победитель и призеры областных соревнований.Победители турнира получат право представлять Челябинскую область на Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова, где коллективы области показывают хорошие результаты. К примеру, в 2020 году хоккейная команда «Челябинские волчицы» стала бронзовым призером среди девушек 2008-2010 гг. рождения. Кроме того, призерами соревнований становились челябинский ХК «Урал» (девушки 2006-2007 гг. р.) и ХК «Майнер» (юноши 2006-2007 гг.р.) из Верхнеуральского муниципального района.Отметим, что хоккейные матчи турнира пройдут без зрителей. Однако организаторы предусмотрели онлайн-трансляции всех матчей.