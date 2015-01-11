В Миассе оштрафован активист, призывавший на митинг 23 января

В Челябинской области привлечен к ответственности активист, призывавший земляков присоединиться к несанкционированной акции 23 января, – первое на Южном урале административное дело в связи с данной акцией возбуждено в Миассе.

Сообщается, что молодой человек 1988 года рождения агитировал в социальных сетях. Суд вменил ему статью 20.2 Кодекса об административных нарушениях РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и оштрафовал на 20 тыс. рублей.

Напомним, ранее администрация Челябинска выступила с официальным разъяснением последствий для тех, кто захочет принять участие в несанкционированном шествии: участникам грозят штрафы или аресты на на 15 суток, организаторам – лишение свободы до 5 лет.

«Помимо прямых правовых последствий, судимость имеет косвенные, которые можно обнаружить при устройстве на работу в серьезную организацию, выезде за границу, а также при попытке организовать собственное дело. Кроме того, когда ребенок судимого входит во взрослую жизнь, судимость любого близкого родственника может иметь особую важность при устройстве на работу в госорганы, серьезные компании со службой безопасности или переезде в другую страну. Например, при получении гражданства или трудоустройстве», – говорится в тексте обращения.

Административной ответственности подлежат лица, начиная с 16 лет.

https://dostup1.ru/society/V-Miasse-oshtrafovan-na-20-tys-aktivist-prizyvavshiy-na-nesanktsionirovannuyu-aktsiyu-23-yanvarya_133564.html