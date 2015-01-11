Вниманию школьников и их родителей!

В Челябинской области привлечен к ответственности активист, призывавший земляков присоединиться к несанкционированной акции 23 января, – первое на Южном урале административное дело в связи с данной акцией возбуждено в Миассе Подробнее
Управление федеральных автодорог «Южный Урал» предупредило о сильных морозах, которые ожидаются в Челябинской и Курганской областях 23-24 января – в ведомстве призвали автомобилистов отказаться от поездок в эти дни Подробнее
Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала о текущей ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе в рамках традиционной пресс-конференции. Подробнее
С 26 января по 26 февраля 2021 года в городе Троицке, на льду ФОКа «Юниор», пройдут областные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. В этом году мероприятие посвящено знаменательной дате – 90-летию с момента основания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Подробнее