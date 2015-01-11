Вниманию школьников и их родителей!

С 26 января по 26 февраля 2021 года в городе Троицке, на льду ФОКа «Юниор», пройдут областные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. В этом году мероприятие посвящено знаменательной дате – 90-летию с момента основания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Подробнее