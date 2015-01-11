2021-01-25YEKT09:00:00 | Губерния Южноуральцев приглашают показать, что такое #улицасегодня Источник: пресс-служба Молодежного ресурсного центра









Дан старт приему заявок на участие в 4 сезоне премии: участвовать могут бибои, художники-граффитисты, танцоры и другие, всего для молодых людей есть 13 номинаций. Онлайн-регистрация пройдет до 15 марта, а финал состоится в мае в Пятигорске: город станет международной столицей уличных культур.«Первый этап конкурса – это онлайн-регистрация, которая пройдет до 15 марта на официальном сайте премии, а также через АИС «Молодежь России». После этого состоится отборочный этап. «Цикл финальных испытаний пройдет 19-23 мая в Ставропольском крае, в городе-курорте Пятигорске. На реализацию этого мы вновь выиграли средства в Конкурсе Фонда президентских грантов», – рассказал председатель Всероссийской Общественной Организации «Улицы России», директор общественной организации «Оффбитс», директор международной премии уличной культуры и спорта «КАРДО» Валентин Работенко.Организаторы ждут заявки в 13 номинациях популярных уличных направлений: скейтбординг, воркаут, паркур, фриран, трикинг, брейкинг, стрит-арт, стрит-дэнс, стритбол, слэклайн, BMX, скут и другие. За звание лучших поборются представители 35 стран: от России и Беларуси до Кореи и Египта. «КАРДО» – реальный живой пример, когда классный, содержательный, интересный для разных сообществ проект, вырос из региональной инициативы в международный, –отметил Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов, – «Миссия Фонда –целевое безвозмездное безвозвратное финансирование общественно-значимых проектов… В 2017 году, организация «Оффбитс» выиграла первый грант на реализацию в размере 737 000 рублей проведении первой премии, фестиваль собрал 1 300 тысяч человек. В 2018 году – еще один на 3 миллиона рублей, и как результат – 25 000 участников из 217 городов. В 2019 году снова получили 3 млн рублей и объединил уже 50 000 участников. По итогам Конкурса в 2020 году выделено 5 миллионов рублей на то, чтобы состоялась международная премия».О возможностях, которые дает Премия, рассказали на личном примере участники предыдущих сезонов. Сергей Аверин, победитель в номинации «Трейсер года», отметил, что за три года участия его профессиональный уровень с «любителя» превратился в победу. А наставник премии, вице-президент Федерации воркаута России Михаил Китаев напомнил, что все победители получат денежные премии, призы от партнеров, статус и новые возможности в продвижении своего дела, а участники – возможность испытать себя.Премия входит в План мероприятий в сфере реализации государственной молодежной политики на территории России на 2021 год Федерального агентства по делам молодежи, а также в ТОП 100 проектов, поддержанных Фондом президентских грантов.Подробнее об организации конкурса-премии в этом году на сайте Источник: пресс-служба Молодежного ресурсного центраДан старт приему заявок на участие в 4 сезоне премии: участвовать могут бибои, художники-граффитисты, танцоры и другие, всего для молодых людей есть 13 номинаций. Онлайн-регистрация пройдет до 15 марта, а финал состоится в мае в Пятигорске: город станет международной столицей уличных культур.«Первый этап конкурса – это онлайн-регистрация, которая пройдет до 15 марта на официальном сайте премии, а также через АИС «Молодежь России». После этого состоится отборочный этап. «Цикл финальных испытаний пройдет 19-23 мая в Ставропольском крае, в городе-курорте Пятигорске. На реализацию этого мы вновь выиграли средства в Конкурсе Фонда президентских грантов», – рассказал председатель Всероссийской Общественной Организации «Улицы России», директор общественной организации «Оффбитс», директор международной премии уличной культуры и спорта «КАРДО»Организаторы ждут заявки в 13 номинациях популярных уличных направлений: скейтбординг, воркаут, паркур, фриран, трикинг, брейкинг, стрит-арт, стрит-дэнс, стритбол, слэклайн, BMX, скут и другие. За звание лучших поборются представители 35 стран: от России и Беларуси до Кореи и Египта. «КАРДО» – реальный живой пример, когда классный, содержательный, интересный для разных сообществ проект, вырос из региональной инициативы в международный, –отметил Исполнительный директор Фонда президентских грантовМиссия Фонда –целевое безвозмездное безвозвратное финансирование общественно-значимых проектов… В 2017 году, организация «Оффбитс» выиграла первый грант на реализацию в размере 737 000 рублей проведении первой премии, фестиваль собрал 1 300 тысяч человек. В 2018 году – еще один на 3 миллиона рублей, и как результат – 25 000 участников из 217 городов. В 2019 году снова получили 3 млн рублей и объединил уже 50 000 участников. По итогам Конкурса в 2020 году выделено 5 миллионов рублей на то, чтобы состоялась международная премия».О возможностях, которые дает Премия, рассказали на личном примере участники предыдущих сезонов.победитель в номинации «Трейсер года», отметил, что за три года участия его профессиональный уровень с «любителя» превратился в победу. А наставник премии, вице-президент Федерации воркаута Россиинапомнил, что все победители получат денежные премии, призы от партнеров, статус и новые возможности в продвижении своего дела, а участники – возможность испытать себя.Премия входит в План мероприятий в сфере реализации государственной молодежной политики на территории России на 2021 год Федерального агентства по делам молодежи, а также в ТОП 100 проектов, поддержанных Фондом президентских грантов.Подробнее об организации конкурса-премии в этом году на сайте kardoaward.com AzAzA 2021-01-25YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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