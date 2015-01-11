2021-01-25YEKT12:00:00 | Губерния Роботы-помощники, «умный дом», 3D-дизайн и лазерная резка: уроки труда в школах области проходят в новом формате Источник: пресс-служба регионального центра технического творчества









В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с начала нового 2021 года в технопарках Челябинской области начались уроки технологии для южноуральских школьников.С нового года в челябинском «Кванториуме» начали заниматься ученики 6-8 классов образовательного центра №1, СОШ №104, лицея №100. Далее еще семь школ присоединятся к проекту. Таким образом, до конца учебного года 810 челябинских школьников пройдут программу обучения «3D-моделирование, прототипирование и макетирование». Она рассчитана на 6 недель обучения. Мальчики посещают квантум «Хай-Тек», а девочки - «Промышленный дизайн». «Сегодня мы с детьми учились работать на лазерном станке. На следующем занятии мы начнем учиться создавать трехмерные модели, и дети попробуют напечатать свои изделия на 3D-принтере. Когда ребята освоят азы работы на всех видах нашего оборудования, мы уже перейдем к реализации проектов»,– рассказал наставник детского технопарка «Кванториум» Челябинска Расул Мусалов.Современные технологии доступны не только школьникам столицы Южного Урала. На уроки труда в «Кванториум» Магнитогорска ходят 310 учеников. Еще 1300 школьников из Южноуральска занимаются высокотехнологичным трудом в IT-Кубе. Мобильный «Кванториум» проедет по 20 школам Челябинской области, в том числе и сельским, это даст возможность еще тысяче школьников сменить напильник на 3D-принтер, а лобзик - на ЧПУ.«Сейчас есть четкое понимание, что школа должна давать то, что реально пригодится в будущем. Раньше школьники на уроках труда лобзиком вытачивали разделочные доски, выжигали, и эти навыки, безусловно, нужны любому мальчику-мужчине. Но сегодня мы живем в эпоху цифровизации, когда «умный дом» становится частью нашей жизни. И детям в этих реалиях необходимо помимо умения работать лобзиком и напильником давать новые знания, учить их работать на современном оборудовании. А в Челябинской области самые современные технологии собраны именно в детских технопарках. Здесь мы и будем проводить уроки технологии для школьников», – комментирует директор регионального центра технического творчества, куратор сети детских технопарков на Южном Урале Владислав Халамов. Источник: пресс-служба регионального центра технического творчестваВ рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с начала нового 2021 года в технопарках Челябинской области начались уроки технологии для южноуральских школьников.С нового года в челябинском «Кванториуме» начали заниматься ученики 6-8 классов образовательного центра №1, СОШ №104, лицея №100. Далее еще семь школ присоединятся к проекту. Таким образом, до конца учебного года 810 челябинских школьников пройдут программу обучения «3D-моделирование, прототипирование и макетирование». Она рассчитана на 6 недель обучения. Мальчики посещают квантум «Хай-Тек», а девочки - «Промышленный дизайн». «Сегодня мы с детьми учились работать на лазерном станке. На следующем занятии мы начнем учиться создавать трехмерные модели, и дети попробуют напечатать свои изделия на 3D-принтере. Когда ребята освоят азы работы на всех видах нашего оборудования, мы уже перейдем к реализации проектов»,– рассказал наставник детского технопарка «Кванториум» ЧелябинскаСовременные технологии доступны не только школьникам столицы Южного Урала. На уроки труда в «Кванториум» Магнитогорска ходят 310 учеников. Еще 1300 школьников из Южноуральска занимаются высокотехнологичным трудом в IT-Кубе. Мобильный «Кванториум» проедет по 20 школам Челябинской области, в том числе и сельским, это даст возможность еще тысяче школьников сменить напильник на 3D-принтер, а лобзик - на ЧПУ.«Сейчас есть четкое понимание, что школа должна давать то, что реально пригодится в будущем. Раньше школьники на уроках труда лобзиком вытачивали разделочные доски, выжигали, и эти навыки, безусловно, нужны любому мальчику-мужчине. Но сегодня мы живем в эпоху цифровизации, когда «умный дом» становится частью нашей жизни. И детям в этих реалиях необходимо помимо умения работать лобзиком и напильником давать новые знания, учить их работать на современном оборудовании. А в Челябинской области самые современные технологии собраны именно в детских технопарках. Здесь мы и будем проводить уроки технологии для школьников», – комментирует директор регионального центра технического творчества, куратор сети детских технопарков на Южном Урале AzAzA 2021-01-25YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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