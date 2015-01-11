2021-01-25YEKT12:00:00 | Губерния В Челябинской области за минувший год заменили 519 единиц лифтового оборудования Источник: www.fondkr62.ru









В 2020 году в Челябинской области по программе капитального ремонта обновили 519 единиц лифтового оборудования. Работы проводились в 12 муниципальных образованиях региона, больше всего лифтов – 287 – заменили в Челябинске. Об этом сообщил на онлайн-конференции 22 января генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов.«Стоит понимать, что 2021 год для нас будет более напряженным: все запланированные работы по капитальному ремонту лифтового оборудования уже подтверждены контрактами. В общей сложности в планах регионального оператора на предстоящий год выполнить капитальный ремонт 846 единиц лифтового оборудования, – пояснил Вадим Борисов. – Резкое увеличение объемов работ произойдет в Магнитогорске. Здесь на 2021 год законтрактовали 298 лифтов, в то время как в 2020 году заменили всего 51 подъемник. Аналогичная ситуация в Челябинске: на 2021 год запланировано заменить 439 единиц лифтового оборудования, в 2020 году выполнено 287».Руководитель регоператора отметил, что часть лифтов уже остановлена для проведения работ. В первом квартале планируется заменить 150 единиц лифтового оборудования.Сейчас в Челябинской области проводится масштабная работа по замене лифтового оборудования, отслужившего 25-летний срок. С начала 2020 и до конца 2024 года предстоит заменить 5530 единиц лифтового оборудования в многоквартирных домах региона. Из них у 4628 лифтов уже истек нормативный срок службы, еще 902 подъемника перейдут 25-летний рубеж в период с 2022 по 2024 годы.Отдельное внимание Вадим Борисов уделил срокам выполнения работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. Так, в соответствии с договором между региональным оператором и подрядной организацией в 2020 году срок замены лифта составлял 120 календарных дней с момента остановки до приемочной комиссии, организованной регоператором.«Мы видим, что подрядчики нарабатывают практику монтажа, большая часть бригад укладывается в сроки менее 120 дней. Поэтому для удобства собственников с 2021 года мы этот срок в контрактах сократили до 100 календарных дней», – отметил руководитель фонда капремонта. Источник: www.fondkr62.ruВ 2020 году в Челябинской области по программе капитального ремонта обновили 519 единиц лифтового оборудования. Работы проводились в 12 муниципальных образованиях региона, больше всего лифтов – 287 – заменили в Челябинске. Об этом сообщил на онлайн-конференции 22 января генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов.«Стоит понимать, что 2021 год для нас будет более напряженным: все запланированные работы по капитальному ремонту лифтового оборудования уже подтверждены контрактами. В общей сложности в планах регионального оператора на предстоящий год выполнить капитальный ремонт 846 единиц лифтового оборудования, – пояснил. – Резкое увеличение объемов работ произойдет в Магнитогорске. Здесь на 2021 год законтрактовали 298 лифтов, в то время как в 2020 году заменили всего 51 подъемник. Аналогичная ситуация в Челябинске: на 2021 год запланировано заменить 439 единиц лифтового оборудования, в 2020 году выполнено 287».Руководитель регоператора отметил, что часть лифтов уже остановлена для проведения работ. В первом квартале планируется заменить 150 единиц лифтового оборудования.Сейчас в Челябинской области проводится масштабная работа по замене лифтового оборудования, отслужившего 25-летний срок. С начала 2020 и до конца 2024 года предстоит заменить 5530 единиц лифтового оборудования в многоквартирных домах региона. Из них у 4628 лифтов уже истек нормативный срок службы, еще 902 подъемника перейдут 25-летний рубеж в период с 2022 по 2024 годы.Отдельное внимание Вадим Борисов уделил срокам выполнения работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. Так, в соответствии с договором между региональным оператором и подрядной организацией в 2020 году срок замены лифта составлял 120 календарных дней с момента остановки до приемочной комиссии, организованной регоператором.«Мы видим, что подрядчики нарабатывают практику монтажа, большая часть бригад укладывается в сроки менее 120 дней. Поэтому для удобства собственников с 2021 года мы этот срок в контрактах сократили до 100 календарных дней», – отметил руководитель фонда капремонта. AzAzA 2021-01-25YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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