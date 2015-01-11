2021-01-25YEKT14:00:00 | Новости Городские новости Поздравили победителей конкурса «Студент года – 2020» В День российского студенчества в Озерске прошла ежегодная торжественная церемония награждения победителей студенческого конкурса ОТИ НИЯУ МИФИ. С праздником молодёжь округа поздравили глава Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

В этом году праздник знаний, таланта и творчества проводился в режиме видео конференции. Напомним, что ежегодно, на протяжении нескольких лет, в рамках конкурса чествуются студенты ОТИ НИЯУ МИФИ, которым удалось добиться успеха в различных направлениях: в спорте, науке, творчестве, волонтёрстве или общественной деятельности. С каждым годом таких ребят становится всё больше. На первичном конкурсном отборе из всех заявок в каждой номинации, путём закрытого отбора определялись три претендента в каждой номинации. На финальном отборе экспертный совет определил по одному финалисту в каждой номинации.

Открыл торжественное мероприятие директор Озерского технологического института НИЯУ МИФИ Иван Иванов. Далее с приветственным словом к молодёжи обратился генеральный директор градообразующего предприятия, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Похлебаев. Он от всей души поздравил участников мероприятия с праздником молодости, новаторства, огромной созидательной силы.

Глава округа Евгений Щербаков подчеркнул, что всех студентов ОТИ НИЯУ МИФИ смело можно назвать победителями, поскольку им довелось учиться в легендарном высшем учебном заведении, из стен которого вышли многие руководители градообразующего предприятия Озерского городского округа:

– Мы возлагаем на вас особые надежды, вы являетесь новаторами, стоите в авангарде развития Озерска. Мы всегда приветствуем ваше участие в общественных делах. Поздравляю вас с праздником, желаю вам поддерживать друг друга, жить наполненной яркой студенческой жизнью.

В церемонии награждения также принял участие заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков:

– Я очень рад, что среди студентов активно развивается общественное движение, что ребята могут проявить себя в разных сферах и получить заслуженное признание. Конкурс требует определённой решительности и смелости, чтобы побороться за победу. А самое главное, что в этом конкурсе есть победители, но нет проигравших, будут отмечены все участники.

Руководители органов местного самоуправления и градообразующего предприятия приняли участие в представлении победителей конкурса в пяти номинациях:

«Интеллект года»

– Алексей Гречко

«Общественник года»

– Ксения Колесникова

«Волонтёр года»

– Жанна Костылева

«Творческая личность » – Екатерина Давиденко

«Спортсмен года» – Дмитрий Калмыков.

Победители конкурса были награждены кубками «Звезда ОТИ – 2020», дипломами и памятными подарками. Номинанты – грамотами и поощрительными призами. Участники, не вошедшие в финальный отбор, награждаются сертификатами. В завершении церемонии организаторы конкурса поблагодарили за воплощение идеи премии «Студент года – 2020» в жизнь председателя Объединённого Совета обучающихся Николая Елисеева

и руководителя Волонтёрского центра ОТИ НИЯУ МИФИ Ивана Мирошкина.

Запись трансляции онлайн-мероприятия -



Фото ОТИ НИЯУ МИФИ. Студенческий бал, посвящённый награждению победителей конкурса "Студент года -2019".



Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю с Днем российского студенчества! Это праздник ярких, смелых, креативных молодых людей, которых у нас в Челябинской области десятки тысяч. Вас всех объединяет стремление получить профессию, узнать новое, испытать свои силы, в конце концов – проверить этот мир на прочность. И именно ваши идеи и эксперименты во многом обеспечивают движение вперед во всех отраслях экономики и сферах жизнедеятельности.

Но помимо желания влиться в профессию у наших студентов есть еще одно общее свойство – стремление быть активной социальной силой. Все значимее и масштабнее становится работа студотрядовского движения, волонтерских организаций, других молодежных объединений, все глубже современное студенчество осознает ответственность и свою роль в судьбе Южного Урала и всей страны.

Желаю вам добиться успехов во всех начинаниях, стать хорошими профессионалами и ценными специалистами, найти дело по душе и желательно – в родной Челябинской области!

Губернатор Челябинской области

А.Л. Текслер

Информация предоставлена: В этом году праздник знаний, таланта и творчества проводился в режиме видео конференции. Напомним, что ежегодно, на протяжении нескольких лет, в рамках конкурса чествуются студенты ОТИ НИЯУ МИФИ, которым удалось добиться успеха в различных направлениях: в спорте, науке, творчестве, волонтёрстве или общественной деятельности. С каждым годом таких ребят становится всё больше. На первичном конкурсном отборе из всех заявок в каждой номинации, путём закрытого отбора определялись три претендента в каждой номинации. На финальном отборе экспертный совет определил по одному финалисту в каждой номинации.Открыл торжественное мероприятие директор Озерского технологического института НИЯУ МИФИДалее с приветственным словом к молодёжи обратился генеральный директор градообразующего предприятия, депутат Законодательного Собрания Челябинской областиОн от всей души поздравил участников мероприятия с праздником молодости, новаторства, огромной созидательной силы.Глава округаподчеркнул, что всех студентов ОТИ НИЯУ МИФИ смело можно назвать победителями, поскольку им довелось учиться в легендарном высшем учебном заведении, из стен которого вышли многие руководители градообразующего предприятия Озерского городского округа:В церемонии награждения также принял участие заместитель председателя Собрания депутатов округаРуководители органов местного самоуправления и градообразующего предприятия приняли участие в представлении победителей конкурса в пяти номинациях:» –Победители конкурса были награждены кубками «Звезда ОТИ – 2020», дипломами и памятными подарками. Номинанты – грамотами и поощрительными призами. Участники, не вошедшие в финальный отбор, награждаются сертификатами. В завершении церемонии организаторы конкурса поблагодарили за воплощение идеи премии «Студент года – 2020» в жизнь председателя Объединённого Совета обучающихсяи руководителя Волонтёрского центра ОТИ НИЯУ МИФИЗапись трансляции онлайн-мероприятия - премия «Студент Года ОТИ НИЯУ МИФИ» Уважаемые южноуральцы!Поздравляю с Днем российского студенчества! Это праздник ярких, смелых, креативных молодых людей, которых у нас в Челябинской области десятки тысяч. Вас всех объединяет стремление получить профессию, узнать новое, испытать свои силы, в конце концов – проверить этот мир на прочность. И именно ваши идеи и эксперименты во многом обеспечивают движение вперед во всех отраслях экономики и сферах жизнедеятельности.Но помимо желания влиться в профессию у наших студентов есть еще одно общее свойство – стремление быть активной социальной силой. Все значимее и масштабнее становится работа студотрядовского движения, волонтерских организаций, других молодежных объединений, все глубже современное студенчество осознает ответственность и свою роль в судьбе Южного Урала и всей страны.Желаю вам добиться успехов во всех начинаниях, стать хорошими профессионалами и ценными специалистами, найти дело по душе и желательно – в родной Челябинской области!Губернатор Челябинской областиА.Л. ТекслерИнформация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-01-25YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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