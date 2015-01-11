Челябинским детям предлагают составить карту для юного путешественника

В Челябинске с 25 января по 5 марта проводится творческая акция «Карта юного путешественника». Организатором выступает муниципальный Центр культурно-информационной деятельности.Акция направлена на стимулирование интереса детей и подростков к изучению туристических маршрутов Челябинска и Челябинской области, популяризацию объектов культуры и формирование у участников новых знаний и умений, сообщают организаторы.Принять участие в акции могут дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет включительно (допускается помощь родителей, законных представителей, педагогов и т. д.). Им необходимо разработать туристический маршрут и на его основе изготовить туристическую карту (план местности). На карте должны быть отображены не менее шести объектов, которые автор рекомендует посетить юному путешественнику, впервые оказавшемуся на Южном Урале.Выбранные объекты должны быть интересны возрастной категории участника. Они могут находиться как в одном месте (любой город, населенный пункт, заповедник, парк, музей, развлекательный комплекс и т.д.), так и в Челябинской области в целом. Карта может быть сделана в любой программе на компьютере, нарисована от руки, выполнена при помощи аппликации и т. д.Карта должна состоять из:- названия, отображающего ключевую тематику разработанного туристического маршрута. Например: «Детские парки города Челябинска», «Шесть самых загадочных мест на Южном Урале», «Карта Снежинска глазами детей»;- изображения туристической карты/плана (приветствуется креативное изображение карты);- обозначения ключевых объектов (подпись или нумерация выбранных для путешествия мест на карте/плане);- иллюстраций выбранных для посещения объектов (не обязательно);- краткого описания туристического маршрута (название и несколько предложений, характеризующих каждый из выбранных объектов);- других оставляющих, которые должны быть отображены в работе, по мнению участника.Карта должна быть не менее формата А-4. От одного участника принимается одна карта. При создании карты запрещается использование готовых текстовых блоков (описание маршрутов), взятых из любых информационных ресурсов. Заявки и карты высылаются на почту zayavka-2014@mail.ru с пометкой «Карта юного путешественника».Акция проводится в четыре этапа: - 1-й этап - с 25 января по 18 февраля - прием материалов (заявка, изображение карты) по электронной почте: zayavka-2014@mail.ru. В письме необходимо указать: Ф.И.О. участника, место учебы, возраст. В теме письме необходимо указать: акция «Карта юного путешественника»;- 2-й этап - с 24 по 26 февраля - определение членами жюри 10 лучших работ;- 3-й этап - 1 марта - размещение лучших работ и информации об авторах на официальном сайте управления культуры администрации города Челябинска;- 4-й этап - с 1 по 5 марта - рассылка в электронном варианте дипломов и грамот участникам.В этапах проведения акции возможны изменения. Информация об изменениях будет размещена на официальном сайте и в группе соцсети «ВКонтакте» управления культуры администрации города Челябинска, официальном сайте МБУК «ЦКИД».Положение акции и Заявка