Внимание! Возможен сход снега с крыш!

Вниманию жителей округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
В связи с резким повышением температуры наружного воздуха и большим количеством выпавших осадков в виде снега возможен сход снежных масс с крыш домов.
Убедительная просьба к жителям округа!
В целях предупреждения несчастных случаев и травм, связанных со сходом снега, рекомендуем быть более внимательными и осторожными, находясь вблизи зданий.
Вниманию родителей!
Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках, детских колясках, не оставляйте их без присмотра и не находитесь с ними в местах возможного схода снежных масс с крыш.
Разъясните детям опасность игр вблизи зданий и строений.
Убедительная просьба к владельцам транспортных средств - парковать автомобили на безопасном расстоянии от зданий!