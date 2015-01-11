Внимание! Возможен сход снега с крыш!

Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

В связи с резким повышением температуры наружного воздуха и большим количеством выпавших осадков в виде снега возможен сход снежных масс с крыш домов.

Убедительная просьба к жителям округа!

В целях предупреждения несчастных случаев и травм, связанных со сходом снега, рекомендуем быть более внимательными и осторожными, находясь вблизи зданий.

Вниманию родителей!

Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках, детских колясках, не оставляйте их без присмотра и не находитесь с ними в местах возможного схода снежных масс с крыш.

Разъясните детям опасность игр вблизи зданий и строений.

Убедительная просьба к владельцам транспортных средств - парковать автомобили на безопасном расстоянии от зданий!