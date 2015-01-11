В Челябинске состоялось торжественное открытие акции «Уральский десант»

В Челябинске состоялось торжественное открытие добровольческой акции «Уральский десант». Студенческие команды отрапортовали о своей готовности к работе и получили путевки в муниципальные районы Челябинской области. Открытие акции прошло в хоккейной коробке клуба «Политехник». После официальной части состоялся товарищеский матч по хоккею в валенках среди участников проекта. Со стартом акции студотрядовцев поздравил руководитель Челябинского регионального отделения МООО «РСО» Юрий Болдырев и начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.«Очень приятно сегодня видеть вас такими заряженными и энергетически позитивными! Я, честно говоря, даже завидую тем муниципальным образованиям, в которые поедут такие бодрые команды. Семь муниципалитетов точно получат заряд бодрости, нового движения и кучу добрых дел. Я в это искренне верю. Особенно хочется порадоваться за то, что в этом году проект «Уральского десанта» был поддержан Фондом «Центр поддержки гражданских инициатив Южного Урала». Мне кажется, это существенная поддержка вашей инициативе, и она наверняка поможет сделать вам больше добрых дел. Спасибо большое за то, что вы такие яркие и готовы к новым свершениям. Пусть у вас обязательно все получится! Удачи!» – сказала Светлана Калимуллина.Областная добровольческая гражданско-патриотическая акция «Уральский десант» является частью Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». На территории Челябинский области акция проходит в третий раз. В 2021 году участниками станут 120 студентов в составе шести добровольческих отрядов, базирующихся в ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУрГГПУ, УралГУФК, ОТИ НИЯУ МИФИ.В рамках акции запланированы выезды в населенные пункты муниципальных районов Челябинской области: Нязепетровский, Чесменский, Уйский, Кунашакский, Сосновский районы, Кыштымский и Челябинский городские округа. В течение нескольких дней студенческие команды будут проводить социально значимые мероприятия: помогать ветеранам, людям с инвалидностью и другим социально незащищенным слоям населения, очищать памятники, мемориалы от снега, проводить спортивные соревнования, профориентационные встречи со школьниками, мастер-классы по прикладному творчеству, а также концерты для населения.Первые выезды «Уральского десанта» запланированы на 1 февраля.