В России набирают волонтеров на Всемирные студенческие игры в китайском Чэнду

До 25 февраля проводится прием заявок волонтеров на XXXI Всемирные студенческие игры ФИСУ. Кандидатам, успешно прошедшим отбор, организаторы обеспечат проживание и проезд к месту проведения соревнований и обратно.Событие пройдет с 18 по 29 августа 2021 года в городе Чэнду (Китай) и соберет около 10 000 студентов-спортсменов и официальных лиц из 150 стран мира. Волонтеры будут помогать на функциях «Атташе» и «Волонтер Деревни Игр».Участие в Играх позволит волонтерам стать частью огромной команды, которая обеспечивает подготовку и проведение масштабного события, приобрести ценный опыт организации мероприятий, а также развить навыки межкультурной коммуникации и прокачать языковые навыки. Кроме того, участники автоматически станут частью команды волонтеров Всемирных студенческих игр 2023 года, которые пройдут в Екатеринбурге.Добровольцы должны владеть китайским языком на уровне HSK/YCT 2 и выше, свободно владеть английским языком, иметь гражданство РФ, а также быть старше 18 лет. Кандидаты, не подходящие под вышеуказанные требования, не будут участвовать в следующих этапах отбора. Подать заявку можно по ссылке.По всем вопросам можно обращаться по электронной почте mobility@avcrf.ru, в теме письма необходимо указать «Chengdu 2021».